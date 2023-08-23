Siyonist barbarlığı böyle olur! Okul yolunda zindana attılar

TAHSİN HAN

Siyonist İsrail, hemen her gün bir Filistinliyi katlederek soykırım ve Nazivari uygulamalarını devam ettirirken, bu defa hedeflerinde okullara giren minicik öğrenciler vardı.

İngiltere merkezli middleeastmonitor.com sitesinin haberine göre işgalci Siyonistler, önceki gün bir Yahudi’nin öldürülmesi sonrası işgal altındaki Batı Yaka’ya bağlı El Halil kentinde insanlık dışı bir uygulamaya imza attı.

Daha geçen hafta 16 polisin bir Filistinliyi gözaltına alırken işkence yapıp yüzüne Davud Yıldızı kazımasının yankıları sürürken El Halil kentinde barbar İsrail askerleri, okula giden Filistinli çocukları ve öğretmenlerini okul yılında toplayıp gözaltına aldı.

Minik çocukların demir parmaklılıklar arkasındaki “Evime gitmek istiyorum” çığlıkları yabancı basının kameralarına yansırken, Yahudi lobisinin uşaklığını yapan batılı yayınlar bu görüntüleri yayınlamadı. İsrail’in gündüz vakti okula giden minik öğrencileri toplayıp zindana atmasını haber bile yapmayan ikiyüzlü batılı medya organları sessizliğe bürünürken ortaya çıkan görüntüler “herhangi bir doğu ülkesinde öğrencilere yapılsaydı” tepkileri ne olurdu sorularını akıllara getirdi.

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Okullar dün tatil edildi

İşgalcilerin öğrenci ve öğretmenlere yönelik insanlık dışı tutum sonrası Filistinli yetkililer, El Hlil kentinde dün tedbir amaçlı okulları kapattı. İşgal altındaki El Halil kentinde, İsrail güçlerinin baskınları sebebiyle eğitimin askıya alındığı belirtildi. El Halil kenti Eğitim İdaresinden yapılan açıklamada, “Şehrin girişlerini kapatan ve baskınlar düzenleyen işgalciler sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla okullar tatil edildi” denildi.