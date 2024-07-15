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Dünya Siyonist bakandan alçak çağrı: Orayı ilhak edelim
Dünya

Siyonist bakandan alçak çağrı: Orayı ilhak edelim

Yeniakit Publisher
2024-07-15 19:32:00 -
Siyonist bakandan alçak çağrı: Orayı ilhak edelim

İsrail'in aşırı sağcı bakanı Smotrich, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerini “yasa dışı” ilan etmesi halinde, Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.

UAD'nin, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin kararını 19 Temmuz Cuma günü açıklaması bekleniyor.

Aşırı sağcı Bakanı Smotrich de İsrail meclisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Netanyahu’ya çağrıda bulunarak, UAD’nin Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşim yerlerini “yasa dışı” ilan etmesi durumunda, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesini savundu.

Smotrich ayrıca, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemek için çalışacağını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

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