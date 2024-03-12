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Dünya Siyonist bakan yeni savaş istiyor! 'O ülkeye savaş ilan edin!'
Dünya

Siyonist bakan yeni savaş istiyor! 'O ülkeye savaş ilan edin!'

Yeniakit Publisher
2024-03-12 20:15:00 -
Siyonist bakan yeni savaş istiyor! 'O ülkeye savaş ilan edin!'

Gazze'deki soykırımı destekleyen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Lübnan'a savaş ilan etme çağrısında bulundu.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana hız kesmeden devam ederken İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümete skandal bir savaş çağrısı yaptı.

Gvir, resmi X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Gallant, ordu senin sorumluluğunda, daha ne bekliyorsun, İsrail devletine 100'den fazla roket atıldı, siz de sessizce oturuyor musunuz?" dedi.

Lübnan'a savaş açın çağrısı

Lübnan'a saldırma çağrısı yapan Ben-Gvir, "Şimdi karşılık vermeye, saldırmaya ve savaşa başlayalım." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sabah saatlerinde, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu düşünülen mevkilerden İsrail'e 100'e yakın roket atıldığı duyurulmuş, Hizbullah da saldırıları doğrulamıştı.

İsrail ordusu da savaş uçaklarının roket saldırılarının gerçekleştirildiği yerleri hedef aldığını bildirmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail'in saldırı düzenlediği Baalbek kentinde 1 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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