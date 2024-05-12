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Gündem Siyonist bakan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki
Gündem

Siyonist bakan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Yeniakit Publisher
2024-05-12 22:09:00 - 2024-05-12 22:23:23
Siyonist bakan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin ifadelerle hedefe koydu.

Katz sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bir diktatör, kışkırtıcı ve yalancıdır. Sus ve utan!" şeklinde hadsiz sözler sarfetti.

Dışişleri Bakanlığı, siyonist bakanın hadsizliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın mesajında, şu ifadeler kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail’in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail’in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde somut adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı asılsız iddialarla saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur.
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Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir. Türkiye, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edecek. Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek bu haklı davayı savunacağız."

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