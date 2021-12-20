Siyonist alçaklar zulme devam ediyor: Filistinli kadın mahkumları darp ettiler!

Damun Cezaevi'nde kadın mahkumların tutulduğu koğuşlara baskın düzenleyen İsrail güçleri, mahkumları darp edip yerde sürükledi.

Damun Cezaevi'ndeki kadın tutuklulara baskın düzenleyen İsrail güçleri, mahkumları darp edip yerde sürükledi.

Verilen bilgilerde kadın mahkumlardan birinin aldığı darbelerden dolayı bayıldığı, bu arada İsrail askerlerinin saldırı esnasında bazı kadın esirlerin örtülerini açtıkları ve boyunlarından çekerek yerde sürükledikleri belirtildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin Hurrya News'ten aktadığı habere göre, birkaç günden bu yana kadın esirlerin banyo yapmalarını engelleyen İsrail yönetimi Muna Ka'dan isimli, yönetici esirlerden olan bir bayanı da tecrit hücresine kapattı.

Diğer yandan daha önce tecrit hücresine konan bazı esir kadınlar hakkındaki uygulamanın da devam ettiği belirtildi.

Esirler Enformasyon Bürosu tarafından yapılan açıklamada Hamas Esirler Yüksek Yönetim Komisyonu'nun, Damon Cezaevi'nde kadın esirlere saldırı düzenlenmesinden sonra cezaevleri yönetimiyle diyalog kapısını kapattığı belirtildi.

Esirler Hareketi ve Hamas Esirler Yüksek Yönetim Komisyonu, İsrail güçlerinin kadın esirlere yönelik planlı muamelelerine tepki amacıyla tüm esirler arasında bir tepki ve protesto faaliyeti başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Hamas Komisyonu, esir kadınlar ve genelde tüm esirler hakkındaki muameleden İsrail yönetiminin cezaevleri idaresinin sorumlu olduğunu dile getirmişti.