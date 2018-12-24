Siyatik belinizi bükmesin!

SİYATİK NEDİR?

Siyatik, vücuttaki en büyük sinir olan siyatik siniri ile ilgili ağrılı bir hastalıktır. Bel kemiğinin alt taraflarından bacakların arka yüzleri doğrultusunda siyatik sinirlerin bulunduğu bölge ağrılarına sebep olur. Siyatik ağrısı genelde yavaş başlar ve zaman geçtikçe artar. Omurgada meydana gelen sorunlar siyatiğin başlıca sebebidir. Buradaki kıkırdak dokunun zarar görmesi, disk denilen yapıların yerinden çıkması ve diz kapağında iltihap oluşturması siyatik ağrısına neden olabilir. Çoğunlukla vücudun tek bir tarafında görülür.

SİYATİK BELİRTİLERİ

Kalçanızdan topuğa doğru uzanan şiddetli ağrı

Hareketle daha kötüye giden ağrılar

Bacak ve ayaklarda siyatik sinir yolu boyunca hissedilen hissizlik ve güçsüzlük

Daha ciddi vakalrda hareket kaybı da yaşanabilir

Parmaklarınızın veya ayaklarınızın ağrılı karıncalanması

Ayak ve parmaklarda iğne batması hissi

İdrar kaçırma

Ciddi bir semptomdur ve acil müdahale gerektirir

SİYATİK HASTALIĞININ NEDENLERİ

YAŞ: Omurilikte yaşa bağlı değişiklikler, örneğin fıtıklaşmış diskler ve kemik darbeleri, siyatiğin en yaygın nedenidir.

OBEZİTE: Aşırı vücut ağırlığı omurgada stresi arttırarak siyatiği tetikleyen spinal değişikliklere katkıda bulunabilir.

MESLEK: Sırtınızı döndürmenizi, ağır yük taşımanızı veya uzun süre motorlu bir araç kullanmanızı gerektiren bir iş siyatikte rol oynayabilir ancak bu bağlantının net bir kanıtı yoktur.

UZUN SÜRE OTURMAK: Uzun süreler boyunca oturan veya oturan bir yaşam tarzına sahip insanlar aktif insanlardan daha fazla siyatik geliştirebilirler.

DİYABET: Vücudunuzun kan şekerini etkileyen bu durum, sinir hasar riskinizi artırır.