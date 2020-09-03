Siyasiler koronavirüse yakalanan Yıldırım çiftine destek oldu

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye’de ise bir süre düşüşe geçen yeni vaka sayılarında son haftalarda hızlı bir yükselik göze çarpıyor.

Ağır hasta ve yeni vaka sayısı iyileşen hasta sayısının çok üzerinde seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salgında ikinci pikin yaşandığını belirtmiş ve alınan tedbirlere titizlikle riayet edilmesini istemişti.

Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım’ın testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemine geçilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı olarak tarihe geçen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Koronavirüse yakalandığı haberleri basına düşen Yıldırım, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Vücut kırgınlığı nedeniyle eşi Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne gittiklerini belirten Binali Yıldırım yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Dua eder, dua bekleriz"

Yıldırım Twitter'dan şunları yazdı;

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

Siyasilerden destek mesajları

Yıldırım çiftinin koronavirüse yakanlandığı haberleri sonrası siyasilerden de destek mesajları gelmeye başladı. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan siyasiler Yıldırım çiftine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Binali Yıldırım beye ve kıymetli eşi Semiha hanıma acil şifalar diliyorum. Bu süreci en kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum. Dualarımız sizinle. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik hayati önemdedir” paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı paylaşımda “Koronavirüse yakalanan son Başbakanımız, İzmir'imizin Milletvekili Sn. Binali Yıldırım'a, çok değerli Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye acil şifalar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Yıldırım çiftine şifa diledi. Akşener sosyal medya hesabından “Sayın Binali Yıldırım'a ve değerli eşi Semiha Yıldırım Hanım'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.” yazdı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise “Koronavirüs testi pozitif çıkan Sn. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan en kısa sürede kendilerine şifa vermesini niyaz ediyorum” diyerek iyi dileklerini sundu.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Yıldırım çiftine CHP’den de 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin yaptığı paylaşımda “Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan Sn. Binali Yıldırım'a acil şifa diliyorum. Ne yazık ki salgın kontrolden çıkmış durumda. Bir aydır uyarıyorum, Hükümetin bir an önce bilim insanlarını dinleyerek, gereken tedbirleri almasını bekliyoruz.” yazarken CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise “Koronavirüs testi pozitif çıkan Sn. Binali Yıldırım ve saygıdeğer eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yıldırım çiftinin tez zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.