Siyasi yalan tescillendi! CHP'nin yıllardır dillerinden düşürmediği "128 milyar dolar" algı operasyonunun koca bir yalan olduğu en yüksek mahkeme tarafından tescillendi!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamayla, batı güdümlü CHP zihniyetinin ürettiği en büyük kara propaganda hamlelerinden birinin daha ellerinde patladığını ilan etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP’nin yalan siyaseti bir kere daha çöktü. AYM kararıyla birlikte CHP’nin ’128 milyar dolar yalanı’ milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’nin yalan siyaseti bir kere daha çöktü. CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri siyasi tarihimize 128 milyar dolar yalanı olarak geçmişti. Anayasa Mahkemesi’nin 20 Mayıs tarihli kararıyla yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı aşamasında da CHP’nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu. Böylece CHP’nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük iddialarının yalan siyaseti olduğu bir kere daha kesinleşti. AYM kararıyla birlikte CHP’nin ’128 milyar dolar yalanı’ milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi. Bu yalan siyasetini üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir. Yalan siyaseti ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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