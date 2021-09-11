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Siyaset Siyasi şov: Erdoğan'ı hedef alan Babacan, çocuğu siyasete alet etti!
Siyaset

Siyasi şov: Erdoğan'ı hedef alan Babacan, çocuğu siyasete alet etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış sırasında sakalaştığı bir çocukla yaşadığı diyaloğu çarpıtan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisinin gerçekleştirdiği bir açılışta yanına çağırdığı bir çocuğu siyasete alet etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 17:07:00 - 2021-09-11 17:22:17

 yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce’de bir açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocukla şakalaştığı anları çarpıtarak siyasi şov yaptı.

Babacan, katıldığı açılışta kurdeleyi kestiği sırada yakındaki bir çocuğu yanına çağırdı. Kurdelinin kesildiği sırada çocuğa seslenen Babacan, "Dikkat et kafana mikrofon ya da yumruk gelmesin” ifadesiyle çağırdığı çocuğu siyasete alet etti. 

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