“Siyasi Proje” olarak Evanjelizm ve “Çakma Mehdi”ler!…

İşte o yazı:

Evanjelizm;

“İsa’nın yol göstericiliğini ve İncil’i yaymayı esas alan bir Protestanlık yorumu” diye tarif edilse de…

Bana göre, Evanjelizm;

“Temeli muharref kaynaklara dayandırılmış siyasi bir proje!..”

Evanjelizm’in siyasi misyonunu;

“Büyük İsrail devletini kurmak, İncil ve Tevrat’ta vaat edilen; Hz. İsa’nın yeniden gelmesini hızlandırmak ve iyiler ile kötülerin karşılaştığı son büyük savaş olacağını iddia ettikleri “Armageddon”u gerçekleştirmek ve böylece; dünyayı tam bir sükunete kavuşturmak...” diye özetlemek mümkün.

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1900’lerde, dünyanın önde gelen bankerlerinin saptadığı hedef olan ve FETÖ’cülerin de “üye tanıtım kartı” gibi kullandığı 1 Amerikan Doları üzerindeki piramitte yazılı olan “Novus Ordo Seclorum”, yani; “Çağların Yeni Düzeni” Evanjelizmin gelecek planlarının mottosudur.

İtikadi olarak ise Evanjelistler;

Yahudilerin, “Tanrı’nın Seçilmiş Halkı” olduklarına, Kutsal Topraklar’ın Yahudilerin malı sayıldığına ve Yahudilerin, Mesih’in gelişi ile birlikte bir dünya egemenliğine ulaşacakları gibi kehanetlere inanıyorlar. Bu nedenle de, “Büyük İsrail”in kurulması için canla başla çalışıyorlar...

Deccal (Müslümanlar) ile Yahudilerin yapacağı “Armageddon Savaşı”nda sadece kendilerinin gerçek inananlar olarak göğe yükselip savaştan etkilenmeyeceklerini ve savaş sonrasında da İsa’nın gökyüzünden kendilerini de alarak ineceği ve “Tanrı’nın Krallığı”nı kuracağı yönündeki inançlarından dolayı da, bir an önce Armageddon Savaşı’ çıksın diye İsrail’e destek verip, akıllarınca “Tanrı’yı kıyamete zorluyorlar.”

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