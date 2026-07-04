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Yerel Ehliyet yok, plaka yok... Ne işin var trafikte! Motosikletli sürücüye 88 bin 500 liralık ceza
Yerel

Ehliyet yok, plaka yok... Ne işin var trafikte! Motosikletli sürücüye 88 bin 500 liralık ceza

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Ehliyet yok, plaka yok... Ne işin var trafikte! Motosikletli sürücüye 88 bin 500 liralık ceza

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, ehliyetsiz olarak plakasız motosiklet kullanan ve motosikletinin şase ile motor numaralarının kazındığı belirlenen sürücüye 88 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 3 Temmuz 2026 günü saat 20.00 sıralarında Büyükşehsuvar Bey Mahallesi Alay Kavşağı önünde plakasız motosikletle seyir halinde bulunan bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kontrollerde motosikletin plakasız olduğu, şase ve motor numaralarının kazınmış bulunduğu, sürücünün ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi. T.P. isimli şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliği’ne götürülürken, motosiklet trafik ekiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri tarafından sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 88 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.

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