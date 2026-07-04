Bir yaş altı binden fazla bebek katledildi!

Gazze'deki soykırım ve ateşkes süreçlerinde devam eden saldırılara ilişkin paylaşılan bilanço, yaşanan vahşetin büyüklüğünü birkez daha gözler önüne serdi.

7 Ekim 2023’ten bu yana bin 22'den fazlası bir yaşın altında olmak üzere 21 bin 500'ün üzerinde çocuk katledildi. Bin günü aşan soykırım sürecine ilişkin konuşan BM’ye bağlı komisyonun başkanı Srinivasan Muralidhar, Gazze’deki mevcut durumu şu sözlerle özetledi: “Kimse güvende değil. İnsansız hava araçları özellikle çocukları hedef alıyor. Gazze’de hayat, cehennem gibi.”

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, soykırım ve ateşkes süreçlerinde devam eden saldırıların bölgedeki altyapı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi temel alanlarda yol açtığı yıkımın boyutları paylaşıldı.

2,4 MİLYON İNSAN ETNİK TEMİZLİĞE MARUZ KALIYOR

"Soykırımın 1000'inci gününde, siyonist işgalin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği soykırımın en önemli istatistiklerine ilişkin güncelleme" başlığıyla paylaşılan istatistikler yaşanan vahşeti yine gözler önüne serdi.

Gazze’deki 2,4 milyon sivile yönelik soykırım ve etnik temizliğin 1000 gündür sürdüğüne vurgu yapılan açıklamada, işgal güçlerinin saldırıları, yoğun ateş hattı ve zorunlu göç politikalarıyla Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlasını ele geçirdiğine, sözde "güvenli insani bölge" ilan edilen yerlerin bombalandığına ve Gazze Şeridi'ne 223 bin tonun üzerinde patlayıcı atıldığına dikkat çekildi.

KATLEDİLEN ÇOCUK SAYISI 21 BİN 500'İN ÜZERİNDE

Katledilen sivillere ilişkin paylaşılan bilgilerde ise 7 Ekim 2023’te soykırım savaşının başlangıcından bu yana hastanelere ulaşan toplam şehid sayısının 73 bin 66 olduğu, enkaz altındaki şehidler veya akıbeti bilinmeyenlerin sayısının da 9 bin 500 olduğuna yer verildi.

Paylaşılan bilançoda katledilen çocuklara ilişkin rakamlar, siyonist rejimin Gazze’de nasıl bir ‘etnik temizlik politikası’ yürüttüğünü deşifre etti. Toplam şehid olan çocuk sayısının 21 bin 500'in üzerinde olduğu belirtilen raporda, bin 22'den fazla çocuğun, bir yaşından küçükken katledildiğine dikkat çekildi. Yine soykırım savaşı sırasında doğup öldürülen bebek sayısının 520'den fazla olduğu belirtildi.

Gazze’deki toplam şehitlerin yüzde 55'inden fazlası çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor.

“GAZZE'DE HAYAT CEHENNEM GİBİ”

Birleşmiş Milletlerin İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Srinivasan Muralidhar, Gazze'de yaşanan soykırım 1000. gününe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Durumun çok vahim olduğunu vurgulayan Muralidhar, "Gazze'de altyapıda büyük bir yıkım yaşandı. Elektrik yok, sanitasyon yok. Birçok insan zorla yer değiştirmeye maruz kalıyor ve birçoğu Gazze'nin güneyine kaçmak zorunda kalıyor. Refah'ta sağlıksız koşullarda devasa mülteci kampları var. Yani durum çok vahim. Çocuklar özellikle hedef alınıyor. Gazze'de kimse güvende değil. İnsansız hava araçları özellikle çocukları hedef alıyor. Gazze’de Hayat cehennem gibi. Bundan hiç şüphe yok. Bu mülteci kamplarında çocuklar lağım suyunda oynuyor. Birçoğu acil tıbbi yardım için tahliyeyi bekliyor. Refah Sınır Kapısı'ndan tahliyeye izin verildiği iddia edilse de hepimiz bunun çok yavaş ve azar azar gerçekleştiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE YAŞANAN KESİNLİKLE BİR ATEŞKES DEĞİL"

Gazze'de yaşanan kesinlikle bir ateşkes olmadığına vurgu yapan Muralidhar, “Çocuklar hedef alınıyor, sağlık tesisleri hedef alınıyor, ambulanslar hedef alınıyor ve gazeteciler hedef alınıyor. Sahadaki durum değişmedi. Savaş zamanında hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli, ki bu bugün Filistin'de gerçekten yaşanıyor. Savaş zamanında hiçbir çocuk tıbbi yardım ve yardım eksikliğinden ölmemeli, bu da bugün yine Filistin'de oluyor. Eğer tüm ülkeler bu temel ilkeler üzerinde anlaşamaz ve israili insani yardıma izin vermeye ikna edemezlerse o zaman uluslararası hukuk düzenine olan inancımızı yeniden teyit etmemeliyiz. Şimdi harekete geçme zamanı, ellerimizi ovuşturup bekleyemeyiz. Çaresizlik oluşturamayız" ifadelerini kullandı.