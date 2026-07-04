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Dünya Washington'ı sallayan İsrail çağrısı!
Dünya

Washington'ı sallayan İsrail çağrısı!

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Washington'ı sallayan İsrail çağrısı!

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, Gazze'deki çatışmaların bininci gününde ABD yönetimine sert bir çağrıda bulundu. Tlaib, İsrail'e derhal tam kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasını talep etti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, Gazze'deki çatışmaların bininci gününde ABD yönetimine sert bir çağrıda bulundu. Tlaib, İsrail'e derhal tam kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasını talep etti.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Filistin kökenli tek üyesi olan Rashida Tlaib, Orta Doğu politikasında Washington yönetimini doğrudan hedef alan yeni bir açıklamaya imza attı.

Gazze'deki askeri operasyonların ve insani krizin 1000. gününe girmesi dolayısıyla resmi bir mesaj yayımlayan Demokrat siyasetçi, Beyaz Saray ve kongre liderlerine çağrıda bulunarak İsrail'e yönelik askeri yardımların ve silah sevkiyatının tamamen durdurulması gerektiğini savundu. Tlaib'in bu çıkışı, ABD iç siyasetinde askeri yardımların geleceğine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

 

BUGÜN, SOYKIRIMIN BAŞLAMASININ 1000. GÜNÜ

Tlaib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın başlamasının 1000. günü." ifadesini kullandı.

ŞU AN TAM BİR SİLAH AMBARGOSUNA İHTİYACIMIZ VAR

Paylaşımında Tlaib, "Bugüne kadar, hükümetimizin tam desteğiyle Filistinliler bu apartheid rejimi tarafından katledilmeyi sürdürdü. Şu an tam bir silah ambargosuna ve failleri adalete teslim etmeye ihtiyacımız var. Özgür Filistin." mesajını verdi.

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