Siyasi partiler mezarlığına gömülmesi yakın! İP ayaklarına dolandı

Milliyetçi makyajla kurulan proje parti İyi Parti’de (İP) sular durulmuyor. Yerel seçimlere kendi adayları ile gireceğini öne sürerek at pazarlığına kalkışan Genel Başkan Meral Akşener’in partisinde istifaların sonu gelmezken şimdi de kayıp 132 milyon lira iddiası ve peşi sıra patlak veren taciz iddiaları İP’i adım adım dağılmanın eşiğine getiriyor.

İP’in sonu görünüyor

İsmi “İyi” olan fakat içinde hiçbir iyilik bulunmayan proje parti İP’te sular durulmuyor. Yerel seçimler öncesi ittifaklara kapıları kapatan ve üst aklın baskısıyla iyice köşeye sıkışan Meral Akşener, partisini kurtarmak için bütün tuşlara aynı anda basarken, proje parti İP’te her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Peşi sıra gelen istifalarla sarsılan, “kayıp 132 milyon lira” iddiasıyla çalkalanan Akşener’in partisi İP şimdi de taciz ve kimsesiz çocukların istismarına yönelik iddialarla adım adım dağılmanın eşiğine gidiyor.

Tacizcileri silmezsem adiyim!

Geçtiğimiz hafta Meclis’teki konuşmasında “Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim” diyen Akşener’in sözleri gündemdeki yerini korurken, parti kasasındaki paranın buhar olduğunu ve milletvekillerinden para istendiğini açıklayan Ümit Dikbayır’ın taciz suçlamasıyla disipline sevk edilmesi, İP’teki çürümüşlüğü gözler önüne seriyor. Bu defa da istifa eden bir milletvekilinin oğlu ve yeğeninin şubat ayında iki kadına tecavüz ettiği ve olaydan haberi olan 10 personelin ise işten çıkarıldığına yönelik iddiaların gündeme gelmesi ‘rezaletin bu kadarına pes’ dedirtti. Tüm bu iddialar karşısında susan ve ‘’İspat edildiği takdirde politikayı tümden bırakacağım” diyen Akşener’in savcılığa gitmek yerine ‘otel işleten emniyet müdürlerinin kimsesiz çocukları fuhuşa sürüklediğini” öne sürerek emniyet teşkilatına kara çalması ise hedef saptırma olarak yorumlandı.

Sonu siyasi parti mezarlığı

“Milliyetçi” ve “muhafazakar” makyajla kurulan proje parti İP’teki rezaletleri akit’e değerlendiren Gazeteci Yazar Fuar Uğur, şunları dile getirdi: “İYİ Parti dönüşü olmayan bir yola girdi. Parti kendisini yavaş yavaş yok etmenin kilometre taşlarını döşüyor. Bunun başını da Meral Akşener çekiyor. Akşener partinin kuruluşunda birlikte yola çıktığı siyasetçileri teker teker tasfiye etmekle kalmadı, bunu devam ettirmeye kararlı görünüyor. Meral Akşener’in bu anlamsız, son derece şiddetli ve başı sonu belirsiz çıkışlarının arkasında yatan neden de bu olsa gerek. Çünkü bir yandan ittifak meselesinde ciddi bunalım yaşarken diğer yandan partiyi küçültecek adımları tek tek atıyor. Adeta İYİ Parti ortadan kaldırılarak ve küçük bir partiye indirgenerek verilen oyların CHP’ye akması hedefleniyor. Tabii bunların sonuçlarının İYİ Parti’ye vereceği zarar çok büyük olacak. Tamamen yok oluş sürecine gireceği ve siyasi partiler mezarlığına gömüleceği çok aşikar. Gidişat bunu gösteriyor.”

Madem biliyordu neden sustu

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe de şunları söyledi: “İyi Parti’de seçimlerden sonra bir kaos ortamı oluştu. Meral Akşener’in tutarsız politikaları İP’e kan kaybettiriyor. Gidişatı görenler seslerini yükseltmeye başladı. İyi Parti’deki kargaşa tamamen bir iktidar mücadelesi. Parti içerisindeki etkili isimler Akşener’e hesap sormak istiyor. Bu hesap verilirken de siyaset dışı bazı müdahaleler oluyor. Taciz iddiaları ve kayıp para iddiaları ayyuka çıkmış durumda. Sayın Akşener’in polislerle ilgili olan ifadesi var. Madem biliyorsunuz o zaman basına değil de neden bunu doğrudan savcılığa göndermedi ya da Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderip bununla ilgili soruşturma açtırmadı? Yine Ümit Dikbayır’ın yaptığı öne sürülen taciz iddiası var. Madem yaptıysa siz de bunu biliyorsanız neden bugüne kadar bunu gündeme getirip de disipline sevk etmediniz. Ortada bir suç varsa, bir usulsüzlük varsa zamanında neden müdahale edilmedi. Dolayısıyla bu kapsamda İYİ Parti’deki bu iç karışıklıkları siyasi olmaktan ziyade parti içerisindeki iktidar mücadelesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Meral Akşener’in amacı iktidar olmak değil parti içerisindeki iktidarı korumak gibi görünüyor.”

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