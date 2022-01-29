Siyasi hırsları uğruna bütün değerlerini ayaklar altına aldılar! Babacan ve Davutoğlu Maske Kimsin Sen'in rezaletine ortak oldu
Siyasi hırsları uğruna bütün değerlerini ayaklar altına alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Sezen Aksu'nun hadsiz hakaretine gece boyunca çaldığı parçalarla destek veren "Maske Kimsin Sen" yarışmasına tepki koymamaları dikkat çekti.
Yeniakit.com.tr
FOX TV'nin "Maske Kimsin Sen" adlı devşirme programı, yeni bölümünde gece boyunca çaldığı Sezen Aksu şarkılarıyla dini hassasiyete sahip Türk toplumunu kışkırtmaya çalıştı.
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile dün gece yayımlanan "Basın ve Yayın Faaliyetleri" başlıklı genelgeden sonra, "Maske Kimsin Sen" adlı devşirme program gündeme geldi. Programda sergilenen "Pagan" ve "Ateist" figürler tepki çekerken, bu akşamki yayında da, ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize hakaret eden Sezen Aksu'ya, şarkıları çalınarak destek verildi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan genelgeyi hedef almışlardı.
Yabancı sermaye Müslümanlara meydan okurken onlar destek veriyor!
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, yabancı sermayeli FOX'un, Türkiye'deki Müslümanları kışkırtırcasına Sezen Aksu şarkıları çalması karşısındaki sessizlikleri hayretle karşılanırken, "Siyasi hırsları için bütün değerlerini ayaklar altına aldılar." şeklinde yorumlandı.