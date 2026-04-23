Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizler! Almanya gözünü emekli maaşına dikti

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya emeklilerin maaşına göz dikti. Başbakan Friedrich Merz'in emeklilik maaşının "en fazla temel güvence" olabileceğini söylemesi devlet emekliliğinin tek başına rahat bir yaşlılığa yetmeyebileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Avrupa; CHP ve beslemesi trollerin gazıyla hayal kuranların hevesini kursağında bırakmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkesi Almanya, siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşuyor.

Son olarak Alman hükümeti emeklilerin maaşına göz dikti. 

 

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pazartesi günü Alman Bankalar Birliği'nin bir etkinliğinde, emeklilik maaşının gelecekte "en fazla temel bir güvence" işlevi görebileceğini söyledi.

Merz'in sözleri, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra aynı zamanda kendi partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içerisinde de tepki çekti.

Almanya'da emeklilik sisteminin üç ayağı var: Zorunlu devlet emekliliği ve gönüllü şirket ile bireysel emeklilik. Merz'in devlet emekliliğini kastederek kullandığı ifadeler, emekli aylığının gelecekte iyi bir yaşlılık sürmeye yetmeyeceği endişesine yol açtı.

 

"Bu mesajı doğru bulmuyorum"

SPD Genel Başkanı Bärbel Bas, Merz'in emekliliğe ilişkin açıklamalarını "anlayışla karşılamadığını" belirtti. Merz ile bu konuyu kısaca konuştuğunu ifade eden Bas, "Bunu bu şekilde söylemek istememiş" dedi. Bas, insanların emekli aylıklarıyla geçimlerini sağlayabilmesi gerektiğini kaydetti.

Alman emeklilik sisteminin üç sütun üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Bas, bunları devlet emekliliği, bireysel ve işyeri emekliliği olarak sıraladı. Bas, hükümetin emeklilik komisyonunu, her üç ayağın da rol oynadığı "yaşam standardını güvence altına alan yeni bir emeklilik modeli" geliştirmekle görevlendirdiğini de söyledi.

Hükümet, iki buçuk ay içinde emeklilik komisyonunun önerilerini alarak kapsamlı bir reform başlatmayı planlıyor.

 

Diğer emeklilik planlarının önemi artıyor

Başbakanlık ofisinden Thorsten Frei ise Merz'in emeklilik sistemine ilişkin açıklamalarını savundu, "Başbakan yalnızca emekliliğin son yıllarda giderek daha fazla dönüştüğü gerçeğine dikkat çekti" dedi. Frei, sistemdeki açık büyüdükçe şirket ve bireysel emeklilik unsurlarının güçlendirilmesinin kaçınılmaz hâle geldiğini ifade etti.

Sistemin bugünkü ve gelecekteki emekliler için sürdürülebilir biçimde korunması gerektiğini vurgulayan Frei, güçlenmesi gerektiği belirtilen bireysel emeklilik konusunda şu tavsiyede bulundu: "En önemlisi mümkün olduğunca erken başlamak. Böylece küçük miktarlarla bile büyük adımlar atılabilir."

 

Doğu Almanya'nın durumu ayrıca ele alınmalı

Thüringen Eyaleti Başbakanı Mario Voigt (CDU) ise, Doğu Almanya'nın özel koşullarına dikkat çekti. Voigt, "Pek çok insan orada yasal emekliliğe varoluşsal olarak bağımlı çünkü ek tasarruf yapma imkânları çoğu zaman olmadı" dedi.

Doğu perspektifinden bakıldığında hassas ve dengeli bir reform karmasının şart olduğunu vurgulayan Voigt, ek tasarruf imkânları açılırken yasal emekliliğin de güçlendirilmesi ve maddi hareket alanı kısıtlı olanların zorlanmaması gerektiğini söyledi.

Yorumlar

Turan

Son görüşmede Sayın Erdoğan'ın fikrini almıştı!

YA RABBİ YA MALİKEL MÜLK

ismi lazım değil biri keşke kafasından ne geçtiğini bilebilseydim diyor.....müsaadenle cevap vereyim.....kokuşmuş kerhane patronu abd ile birlikte ambargoya tam gaz devam ediyor...kokuşmuş varlılarının varlığıma verdiği eziyete dayanamıyorum.....bilindiği gibi 3üncüleri rusya.....yüce zatına sığınıyorum....beni her günahtan arındırmana....her üzüntümü sevince cevirmene....her hastalığımdan şifa vermene...her çaresizliğimi gidermene....her hayra hidayete klavuzlamana her rahatlığa ve huzura erdirmene ölümüne ihtiyacım var...hatta ölümüne ihtiyaç ifadesi hafif kalır...bahsettiğim hayırlara ihtiyacımı anlatacak kelime hazinesinden mahrumum....ihtiyacımın şiddetini yüce zatından gayrısı takdire güç yetiremez....bana hiç kimseye etmediğin iltifatları ettin yakınlığı gösterdin....elimde değil yüreğimden söküp atamıyorum.....ne yaparsan yap ne dersen de....kendimi hiç bir iyiliğe layık görmüyorum....elimde değil....senin ikram etmeyi sevişine sığınmak zorundayım....rabbim ikram etmeyi sevdiği için ahlakını ikram etmek üzerine takdir buyurduğu için sana ikram ediyor esasen.... sen onun lütuflarına layık değilsin diyorum...varlığım bundan ötesini taşıyamıyor...bizimkiler inan hepimiz aynı şeyi düşünüyor ve hissediyoruz diyorlar....işte bu duygu ve düşünceler içinde sahip olduğum tek şey olan izzet ve celal sahibi yüce zatına ölümüne yapışıp kalmak geliyor içimden...benden istediğin herşeye boyun eğmek ve sana isyan niteliği taşıyacak herşeyden arınma ihtiyacı ile doluyorum...habibin zülcelali vel ikram esmasını çok okuyun buyurmakta....zülcelali vel ikram olmasan senden hiç bir şey isteyecek gücü bulamazdım....elimde değil kendimi hiç bir ihsanına layık göremiyorum....haberlerde veya manevi dünyamda karşılaştığım olayların kitaplardaki izahını buluyorum...kitaplarını öğreniyorum...bir de yollarını gözlüyorum...sabırlra...zül celali vel ikram esmanla tecelli edip biz senden koparmak isteyen her düşmanımızdan bizi selamate çıkaracağın ve yüreğimizi muhteşem varlığınla huzura erdireceğin anın hayali ile yaşıyorum.... hasbinallahi nimel vekil nimel mevla ve nimen nasir....şefaatinin son noktasında şefaat ya rab...
