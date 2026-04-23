Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizler! Almanya gözünü emekli maaşına dikti

Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkesi Almanya, siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşuyor.

Son olarak Alman hükümeti emeklilerin maaşına göz dikti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pazartesi günü Alman Bankalar Birliği'nin bir etkinliğinde, emeklilik maaşının gelecekte "en fazla temel bir güvence" işlevi görebileceğini söyledi.

Merz'in sözleri, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra aynı zamanda kendi partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içerisinde de tepki çekti.

Almanya'da emeklilik sisteminin üç ayağı var: Zorunlu devlet emekliliği ve gönüllü şirket ile bireysel emeklilik. Merz'in devlet emekliliğini kastederek kullandığı ifadeler, emekli aylığının gelecekte iyi bir yaşlılık sürmeye yetmeyeceği endişesine yol açtı.

"Bu mesajı doğru bulmuyorum"

SPD Genel Başkanı Bärbel Bas, Merz'in emekliliğe ilişkin açıklamalarını "anlayışla karşılamadığını" belirtti. Merz ile bu konuyu kısaca konuştuğunu ifade eden Bas, "Bunu bu şekilde söylemek istememiş" dedi. Bas, insanların emekli aylıklarıyla geçimlerini sağlayabilmesi gerektiğini kaydetti.

Alman emeklilik sisteminin üç sütun üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Bas, bunları devlet emekliliği, bireysel ve işyeri emekliliği olarak sıraladı. Bas, hükümetin emeklilik komisyonunu, her üç ayağın da rol oynadığı "yaşam standardını güvence altına alan yeni bir emeklilik modeli" geliştirmekle görevlendirdiğini de söyledi.

Hükümet, iki buçuk ay içinde emeklilik komisyonunun önerilerini alarak kapsamlı bir reform başlatmayı planlıyor.

Diğer emeklilik planlarının önemi artıyor

Başbakanlık ofisinden Thorsten Frei ise Merz'in emeklilik sistemine ilişkin açıklamalarını savundu, "Başbakan yalnızca emekliliğin son yıllarda giderek daha fazla dönüştüğü gerçeğine dikkat çekti" dedi. Frei, sistemdeki açık büyüdükçe şirket ve bireysel emeklilik unsurlarının güçlendirilmesinin kaçınılmaz hâle geldiğini ifade etti.

Sistemin bugünkü ve gelecekteki emekliler için sürdürülebilir biçimde korunması gerektiğini vurgulayan Frei, güçlenmesi gerektiği belirtilen bireysel emeklilik konusunda şu tavsiyede bulundu: "En önemlisi mümkün olduğunca erken başlamak. Böylece küçük miktarlarla bile büyük adımlar atılabilir."

Doğu Almanya'nın durumu ayrıca ele alınmalı

Thüringen Eyaleti Başbakanı Mario Voigt (CDU) ise, Doğu Almanya'nın özel koşullarına dikkat çekti. Voigt, "Pek çok insan orada yasal emekliliğe varoluşsal olarak bağımlı çünkü ek tasarruf yapma imkânları çoğu zaman olmadı" dedi.

Doğu perspektifinden bakıldığında hassas ve dengeli bir reform karmasının şart olduğunu vurgulayan Voigt, ek tasarruf imkânları açılırken yasal emekliliğin de güçlendirilmesi ve maddi hareket alanı kısıtlı olanların zorlanmaması gerektiğini söyledi.