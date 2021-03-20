Siyasete soyunanın sicili sorgulansın! Tabela değişiyor ama zihniyet değişmiyor. Yasal boşluklar doldurulsun!

Terör örgütü PKK’nın siyasal zemindeki sözcülüğünü üstlenen HDP’ye yönelik açılan kapatma davası kamuoyunda memnuniyet oluştururken, sadece tabela değişikliğiyle yoluna devam etmesinin engellenmesi yönünde çağrılar da gelmeye başladı. Kendilerine yapılan terörle aranıza mesafe koyun çağrısına kulak tıkayan ve partileri kapatıldığında ise harflerin yerini değiştirerek farklı bir isimle yoluna devam eden PKK’nın politik tetikçilerinin benzer bir kurnazlık daha sergilenmesinin önüne geçilmesi isteniyor.

Mevzuat değişmeli

Hukukçu Kerami Özdemir, “Siyasi partiler yasasında değişikliğe giderek yeniden meclise girmelerini önleyecek mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. Daha önce hangi yollarla gelmişlerse, o aşamalar tespit edilip önüne geçilmelidir. Yoksa tabela değişikliğinden öteye gitmez” dedi. Yasal boşlukların mutlaka doldurulması gerektiğini kaydeden Özdemir, “Siyasi partiler yasasındaki bu tip partilerin yan yollardan, tali yollardan, yasayı dolanarak meclise gelmesini önleyecek, kesin ve etkili çözüm yolları bulunmalıdır. Bölgesel temele dayalı siyaset anlayışına en baştan müsaade edilmemelidir. Kapatılan partilerin bir başka isim adı altında kurulamayacağını yönelik hükümler var lakin yasal boşluklardan faydalanabiliyorlar. Bunun da önüne geçilmelidir. Güvelik soruşturmaları da mutlaka en baştan yapılmalıdır. Terör örgütünün siyasal uzantıları da bu mevzuatları iyi değerlendirerek meclise girebiliyorlar. Bu yasal boşluklar yeniden ele alınmalı ve bu süreçte değiştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yasal boşluk var

Hukukçu Harun Akdere, “Bölgesel etnik temelde siyaset anlayışına müsaade edilmemelidir. Bugün bir devlet memuru bile güvenlik soruşturmasına tabi tutuluyorsa, mecliste siyaset yapma iddiasındaki kişilerin güvenlik soruşturması en başta yapılmalıdır. Kamuda memur olarak çalışamayan, mecliste millet adına söz sahibi olabiliyor. Bu yasal boşluklar en başta halledilmelidir” dedi. Partiler kanunundaki yasal boşluklara dikkat çeken Akdere, “Siyasi partilerin terör örgütlerine bakışını net olarak sağlayacak yasal düzenlemelerin de oluşturulması lazım” şeklinde konuştu.

İşte kapatılmalarına rağmen farklı isimle siyasete devam edip, PKK’nın siyasi zeminde sözcülüğünü yapan partiler:

l Halkın Emek Partisi (HEP)

l Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP)

l Demokrasi Partisi (DEP)

l Halkın Demokrasi Partisi (HADEP)

l Demokratik Halk Partisi (DEHAP)

l Özgür Parti

l Demokratik Toplum Partisi (DTP)

l Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)

l Halkın Demokrasi Partisi (HDP)