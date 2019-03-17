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Siyasete sinema molası

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi’de farklı mahallelerde oturan gençleri evlerinden alıp sinemaya götürerek, beraber film izledi.

17 Mart 2019 Pazar 09:40
Siyasete sinema molası

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi’de farklı mahallelerde oturan gençleri evlerinden alıp sinemaya götürerek, beraber film izledi. İlk kez 31 Mart mahallî seçimlerinde oy kullanacak gençler, sinema keyfi yaptı.


Farklı mahallelerde süt dağıtımı yapan Cömez, bu kez sadece gençleri hedef alan bir proje yaptı. Osmangazi’nin farklı mahallelerinde oturan ve ilk kez 31 Mart seçimlerinde oy kullanacak gençler için sinema salonun bir seansı kapatıldı. Vizyondaki en popüler film için bir salonu tamamen gençler için tutan Ufuk Cömez, onlarla beraber film keyfi yaptı. Gönüllerince eğlenen gençler kendilerine özel hazırlanan bu sürprize oldukça memnun oldular.


Halk ile ilgili her projenin içinde yer almaktan büyük zevk duyduğunu belirten AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, “Gençler bizim geleceğimiz Onların hayata bakışları ve teknoloji kullanımıyla bugünü değil, yarını temsil ediyor. Onların fikir ve önerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Şu ânki listelere, yönetim kademelerine bakarsanız gençlere ne kadar önem verdiğimizi daha iyi anlarsınız. Gençler bizim geleceğimiz ve geleceğimizi onlarla yöneteceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:40
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