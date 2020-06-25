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'Siyasete mi giriyor?' tartışmalarına neden oldu... Necati Şaşmaz, MHP'li milletvekilleriyle bir araya geldi

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile bir araya geldi. Şaşmaz'ın bu fotoğrafı 'Siyasete mi giriyor?' tartışmalarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 12:37:00 -
'Siyasete mi giriyor?' tartışmalarına neden oldu... Necati Şaşmaz, MHP'li milletvekilleriyle bir araya geldi

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleriyle bir araya geldi.

'Siyasete mi giriyor?' tartışmalarına neden oldu

Şaşmaz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile görüştü. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, "Necati Şaşmaz, siyasete mi giriyor?" tartışmalarına neden oldu.

İşte o fotoğraf:

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