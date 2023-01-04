Siyasete girecek misiniz? Selçuk Bayraktar canlı yayında cevapladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, politikaya girmeyi düşünüyor mu? Canlı yayında net ifadeler kullanan Bayraktar, davası için ne kadar gözü kara olduğunu çok çarpıcı sözlerle açıkladı.

TV100'de açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar ses getiren ifadeler kullandı. Bayraktar, "Erdoğan, yerine sizi hazırlıyor diyorlar. Gelecekte siyasete girme planınız var mı?" sorusuna yanıt verdi.

"Allah ömür verdikçe dönmeyeceğiz"

Politika ile ilgili soruya çok net yanıt veren Bayraktar "Benim böyle bir planım yok ama bu yolda sonuna kadar etme planım var. Elbette bu bir yarış, biz vazifemiz neyse onu yapacağız onlar da kendi vazifelerini yapacaklar. Yürüdüğümüz yoldan Allah ömür verdikçe dönmeyeceğiz, rahatsız olmaları bizi mutlu etmez ama doğru yolda ilerlediğimizi söylüyor diyebilirim" diye konuştu.

Bayraktar, "Bizim kendi ülkemiz için bunları geliştirmemiz kadar ulvi bir şey yok. Ülkeye olan borcumuz, vazifemiz yok mu? Bu ekibi parayla veya mühendislik güdüleriyle motive edemezsiniz. Bu ekibi öyle parayla maddiyatla veya mühendislik güdüleriyle motive edemezsiniz. Biz ülkemizin tam bağımsız yarınlarını inşa ediyoruz. 'Milletimizin faydasına bu işi yapıyoruz' diyerek ancak motive edebilirsiniz. İnsanlarda bu inançla motive olup sabaha kadar çalışıyorlar. Yurtdışında daha yüksek maaş veren firmalarda da kendilerine yer bulabilirler. Çünkü oraya gitmek için başka bir şeyi kaybedecek: 'Manevi motivasyonunu'" sözlerini kaydetti.

"Pist bulamadık engellemeye çalıştılar"

Bayraktar, İHA'ların yapım aşamasında daha önce yaşadıkları sıkıntılardan söz etti. Bu teknolojilerin büyük oranda askerlerle birlikte cephede geliştirildiğini belirten başarılı mühendis, "Bayraktar TB-1'i geliştirdik. 4-5 yıl oyalandı, pist bulamadık engellemeye çalıştılar. Uçak uçtu demosunda ağabeyimi tutuklamaya kalkıştılar. 'Bu uçak otomatik inmiyor sen tuşa basıyorsun da iniyor' dediler." tepkisini gösterdi.