Siyasetçi değil sanki militanlar! CHP Genel Merkezi’nde marjinalvari önlemler

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.

Mahkeme kararı, CHP içindeki tartışmaları da iyice gün yüzüne çıkardı. Günlerdir parti içinde büyük tartışmalar yaşanıyordu ve bu tartışmalar bugün fiziksel boyuta geçti.

Mahkeme kararının genel merkeze tebligatı esnasında büyük gerilimler yaşandı ve partililer adeta birbirine girdi.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polis ekipleri, CHP yönetimi ile müzakere girişimlerinde bulunuyor. Emniyet güçlerinin genel merkez önündeki bekleyişi de sürüyor.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

ÖYLE ÖNLEMLER ALDILAR Kİ…

Genel Merkez önüne çevik kuvvet ekiplerinin gelmesi ve çok sayıda TOMA yerleştirilmesinin ardından, parti binasında nöbet tutan partililer giriş kapılarını, banklar ve beton saksılarla kapattı. katlar arası geçişlere de sınırlama getirildi.

Olası bir polis müdahalesine karşı bina içine de akordiyon barikatlar yerleştirildi. Bina önünde ise polisin gaz müdahalesine karşı varillere su doldurulduğu ve Genel Merkez önünde herkese medikal maske dağıtıldı.

Bu gelişmeler sonrası adeta “siyasetçi değil sanki militanlar” dedirten bu durum, parti içindeki tartışmaları daha da alevlendireceği görüşü hakim.