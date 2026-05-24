SON DAKİKA
Gündem
Siyasetçi değil sanki militanlar! CHP Genel Merkezi'nde marjinalvari önlemler

Siyasetçi değil sanki militanlar! CHP Genel Merkezi’nde marjinalvari önlemler

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası kendi içinde yaşadığı tartışmalar farklı boyutlara taşınmaya başlandı. Genel merkez çevresinde partililer arasında büyük gerilimler yaşanırken alınan marjinalvari önlemler ise gözlerden kaçmadı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.

Mahkeme kararı, CHP içindeki tartışmaları da iyice gün yüzüne çıkardı.  Günlerdir parti içinde büyük tartışmalar yaşanıyordu ve bu tartışmalar bugün fiziksel boyuta geçti.

Mahkeme kararının genel merkeze tebligatı esnasında büyük gerilimler yaşandı ve partililer adeta birbirine girdi.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polis ekipleri, CHP yönetimi ile müzakere girişimlerinde bulunuyor. Emniyet güçlerinin genel merkez önündeki bekleyişi de sürüyor.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

ÖYLE ÖNLEMLER ALDILAR Kİ…

Genel Merkez önüne çevik kuvvet ekiplerinin gelmesi ve çok sayıda TOMA yerleştirilmesinin ardından, parti binasında nöbet tutan partililer giriş kapılarını, banklar ve beton saksılarla kapattı. katlar arası geçişlere de sınırlama getirildi.

Olası bir polis müdahalesine karşı bina içine de akordiyon barikatlar yerleştirildi. Bina önünde ise polisin gaz müdahalesine karşı varillere su doldurulduğu ve Genel Merkez önünde herkese medikal maske dağıtıldı.

Bu gelişmeler sonrası adeta “siyasetçi değil sanki militanlar” dedirten bu durum, parti içindeki tartışmaları daha da alevlendireceği görüşü hakim.

Genel Merkez önünde neler yaşandığını anlattı! Binaya CHP milletvekilleri bile alınmadı
Genel Merkez önünde neler yaşandığını anlattı! Binaya CHP milletvekilleri bile alınmadı

Genel Merkez önünde neler yaşandığını anlattı! Binaya CHP milletvekilleri bile alınmadı

Son dakika! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu heyeti görüşecek!
Son dakika! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu heyeti görüşecek!

Son dakika! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu heyeti görüşecek!

Sosyal medyaya damga vurdu! Ali Mahir'den Kılıçdaroğlu'na beddua
Sosyal medyaya damga vurdu! Ali Mahir’den Kılıçdaroğlu’na beddua

Sosyal medyaya damga vurdu! Ali Mahir’den Kılıçdaroğlu’na beddua

 

Vatandaş

Chp,Atatürkten sonra, zaten siyaseti ile hiç anılmadı hep,militanist,hep terör örgütleriyle kucak kucağa,hep dış ve iç düşmanlar ile elele anıldilar ve öylede devam ediyorlar.

hasel

CHP nin bütün söylemleri SAHTEDİR.Önce ADALET yazmışlar.Acaba,ADALET yanınızdan geçmiş mi?Güldürmeyin insanı.
+90 (553) 313 94 23