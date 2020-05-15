Siyasetçi, akademisyen ve yazarlardan PKK'yı kınama çağrısı

ANKARA (AA) - Aralarında siyasetçi, akademisyen, gazeteci, yazar ve avukatların da bulunduğu 85 kişi, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıya yönelik PKK'nın kınanması çağrısında bulundu.

Yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin, uzun süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarılı mücadele yürüttüğü belirtildi.

Türkiye'nin yaşanan süreçte hiçbir vatandaşını kimsesiz bırakmamaya gayret gösterdiği vurgulanan açıklamada, bu mücadelenin en başarılı ve sosyolojik olarak incelenmeyi hak eden organizasyonlarından birinin Vefa Sosyal Destek Grubu olduğuna dikkat çekildi.

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla yapılan saldırının hatırlatıldığı açıklamada, "PKK bizi, işte bu güzel Vefa organizasyonumuzdan vurdu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Acımız büyük. Terör, şiddet ve PKK için 'vefa, yardım, can' diye bir şey yok. Sonuçlarını henüz kimsenin kestiremediği küresel bir salgına karşı genel bir seferberlik halindeyiz. Seferberlik bize en çok Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatır, varlığımızı borçlu olduğumuz bir kurtuluş iradesini. Biz, bu hatıra, hafıza ve iradeye binaen, tüm toplum kesimlerini, sendika ve meslek örgütlerini, siyasi partileri, insan hakları örgütlerini ve diğer sivil toplum kuruluşlarını ve tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını aynı seferberlik ruhu içinde, PKK'yı kınamaya, PKK'nın şiddetini, terörünü kayıtsız şartsız ret ve mahkum etmeye, hepimizin yurdu olan bu güzel yurtta terörsüz ve şiddetsiz bir yaşam için ortak bir arzu ve irade inşa etmeye, nereden gelirse gelsin her türlü şiddeti dışlayan, ikna ve rızaya dayalı demokratik siyaseti vazgeçilmez ortak payda kılan bir irade ve inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz. Türkiye uzun zamandır bu eşikte bir sarkaç gibi sallanıyor, artık eşiği geçmeli, geçebiliriz."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda, bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaş hayatını kaybederken, bir belediye çalışanı ise yaralanmıştı.