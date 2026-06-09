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Gündem Siyaset kulisleri karıştı! Özgür Özel ve destekçileri bir partiye yanaşıyor iddiası!
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Siyaset kulisleri karıştı! Özgür Özel ve destekçileri bir partiye yanaşıyor iddiası!

Yeniakit Publisher
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Siyaset kulisleri karıştı! Özgür Özel ve destekçileri bir partiye yanaşıyor iddiası!

Siyaset kulislerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin, seçime girme yeterliliği bulunan Genç Parti’ye yöneldiği iddiası gündemi sarstı. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın ortaya attığı iddia, Genç Parti cephesinden gelen sert açıklamayla daha da büyüdü.

Ankara kulislerinde konuşulan yeni iddia, muhalefet cephesinde yeni bir tartışma başlattı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Özgür Özel ve ekibinin, seçimlere katılma yeterliliği bulunan Genç Parti’yi devralmak amacıyla girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

İddiaya göre temasın ilk adresi, partinin kurucusu Cem Uzan oldu. Ancak aktif siyaset içinde yer almadığı belirtilen Uzan’ın, CHP cephesini mevcut Genel Başkan Burçin Şahindur’a yönlendirdiği ifade edildi.

“72 İLDE ÖRGÜTLÜYÜZ, BU YÜZDEN İSTİYORLAR”

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur’un, partinin neden hedefte olduğuna ilişkin değerlendirmesi de dikkat çekti. Şahindur, partinin 72 ilde örgütlenmiş ve seçime girme hakkını kazanmış bir yapı olduğunu vurguladı.

Merkez sağda konumlanan siyasi çizgilerinin de bu ilgide etkili olduğunu belirten Şahindur, Genç Parti’nin hazır teşkilat yapısı ve seçim yeterliliği nedeniyle cazip görüldüğünü ima etti.

GENÇ PARTİ’DEN CHP’YE SERT RET

İddiaların ardından en dikkat çeken çıkış, Genç Parti lideri Burçin Şahindur’dan geldi. Şahindur, hakkındaki tartışma ve iddialardan arınmamış bir siyasi yapıyla yan yana durmayacaklarını belirterek CHP’ye kapıları net biçimde kapattı.

Şahindur, yolsuzluk iddialarının gölgesindeki isimlerin önce aklanması gerektiğini savundu. Bu süreç tamamlanmadan böyle bir birlikteliğin mümkün olmadığını söyleyen Genç Parti lideri, CHP ile aynı fotoğraf karesinde yer almayacaklarını sert ifadelerle ortaya koydu.

CHP’NİN KRİZİNİ KILIÇDAROĞLU İLE ÇÖZMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Burçin Şahindur’un açıklamalarında yalnızca ret mesajı değil, CHP’ye dönük siyasi bir reçete de vardı. Şahindur, CHP’nin yaşadığı iç krizi Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde çözmesi gerektiğini savundu.

Muhalefetin kendi iç meselelerinden sıyrılmadan ortak bir güç haline gelemeyeceğini dile getiren Şahindur, bu dağınık görüntünün sürmesi halinde bir sonraki seçimde de iktidar karşısında sonuç alınamayacağını öne sürdü.

MUHALEFETTE YENİ TARTIŞMA BAŞLIĞI

Ortaya atılan bu iddia, CHP içindeki arayışlara ve muhalefetin geleceğine ilişkin yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Seçim yeterliliği olan bir partinin devralınması senaryosu, yalnızca teknik bir siyasi hamle değil, aynı zamanda muhalefetin içinde bulunduğu sıkışmışlığın da göstergesi olarak yorumlanıyor.

Genç Parti cephesinden gelen sert çıkış ise bu formülün şimdilik kapalı olduğunu gösterdi. Ancak tartışma, muhalefet kulislerinde uzun süre konuşulacak yeni bir başlık olarak öne çıktı.

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