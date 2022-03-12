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Gündem Siyaset gündemine bomba gibi düştü: Tansu Çiller'e kapımız sonuna kadar açık
Gündem

Siyaset gündemine bomba gibi düştü: Tansu Çiller'e kapımız sonuna kadar açık

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin Tansu Çiller ile ilgili yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 10:50:00 -
Siyaset gündemine bomba gibi düştü: Tansu Çiller'e kapımız sonuna kadar açık

 yeniakit.com.tr 

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Beyaz TV'de ekrana gelen Tahir Sarıkaya'nın sunduğu "Uyan Türkiyem" programının canlı yayın konuğu oldu.

Tansu Çiller ile ilgili açıklama yapan Çelebi, gündeme bomba gibi düşen şu ifadeleri kullandı:

"Tansu hanıma kapımız sonuna kadar açık. Türk siyasetindeki tecrübelerini paylaşmak isteyen herkese kapımız açık."

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Yorumlar

Ferdu

Çok merak ediyorul bu kadın napcak, 20 yil aradan sonra emekli macerasına mı çıkacak?
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Taraflı

Bir partinin başında seçime girse de boyunun ölçüsünü alsa. Yüzde değil, binde değil, on binde bir oy alırsa başarıdır.
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