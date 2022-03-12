Siyaset gündemine bomba gibi düştü: Tansu Çiller'e kapımız sonuna kadar açık
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin Tansu Çiller ile ilgili yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.
yeniakit.com.tr
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Beyaz TV'de ekrana gelen Tahir Sarıkaya'nın sunduğu "Uyan Türkiyem" programının canlı yayın konuğu oldu.
Tansu Çiller ile ilgili açıklama yapan Çelebi, gündeme bomba gibi düşen şu ifadeleri kullandı:
"Tansu hanıma kapımız sonuna kadar açık. Türk siyasetindeki tecrübelerini paylaşmak isteyen herkese kapımız açık."