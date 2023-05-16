Siyaset bilimciden ilginç tahmin! 2. Turda böyle olacak

Üsküdar Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan 14 Mayıs sonrası yurt içi ve yurt dışındaki tepkileri değerlendirerek, genel seçimlerin tezahürü ile ilgili bilgi verdi.

“Milli irade sorunsuz ve şaibesiz şekilde tecelli etmiştir”

Özellikle batılıların Türkiye’ye karşı çoğunlukla oryantalist önyargıları olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Havva Kök Arslan “Büyük Türk milleti kendisine yakışan vakur ve sakin bir şekilde 14 Mayıs genel seçimlerini barış içinde yapmış ve de milli irade sorunsuz ve şaibesiz şekilde tecelli etmiştir. Gerek yurtta gerekse yurtdışında oluşturulmuş kamuoyunun aksine seçimler Türkiye’de büyük bir karmaşa ve kaos halinde gerçekleşmemiştir. Özellikle batılıların Türkiye’ye karşı çoğunlukla oryantalist önyargıları karşılık bulmamıştır. Yıllarca sömürüp 1960’larda sözüm ona özgürlük verdikleri Afrika ülkelerinde görmeye alışık oldukları seçimler sonucunda kabilelerin birbirine saldırıp kanlı olaylar çıkması şeklindeki şiddet sahnelerinin Türkiye’deki genel seçimler sonrasında da görülebileceğini hatırlatsalar da bu durum gerçekleşmemiştir” dedi.

“Ülkemizin tek kanlı seçimleri İngiliz İşgal Kuvvetleri’nin Meclis-i Mebusan’ı basmasıdır”

Seçim sonuçları ile ilgili yorum ve başlıklardan örnek veren Arslan, “Daha bir hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımız için ‘Erdoğan sessizce makamını terk etmeyecek’ gibi kabul edilemez başlıklar atabilmişlerdir. Buradaki paradoks ise bu başlığı ülkemizdeki tek kanlı ve olaylı seçimin 1919 genel seçimlerinde demokratik yollarla seçilmiş Türk Meclis-i Mebusanı’nı basıp dağıtan İngiliz İşgal Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini başlığına taşıyan İngiliz dergisinin olmasıdır. TBMM 15 Temmuzda da saldırıya uğramıştır ama bu saldırının bir genel seçimin sonucunda olmadığını hepimiz biliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Oy verilmesinde ve sayımında şiddet olayı görülmedi”

Sandık başında bayram gibi herkesin birbirine yardımcı olduğunu gözlemleyen Prof. Dr. Havva Kök Arslan “Türk Milleti 14 Mayıs’ta başörtülüsü, mini eteklisi, dindarı ve dinsizi ile aynı sıralara girip birbirleriyle sohbet edip gülerek aynı sandıklarda oylarını kullandılar ve herkes birbirine hayırlı olsun dedi. Gerek oy verilmesinde gerekse oy sayımında hiçbir şiddet olayı görülmedi. Yürütme organı seçimlerin tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir eylemde bulunmadı ve seçim süreci yasama organı YSK’nın yetkisinde gerçekleştirildi. Seçimde yaşlılar ve engelliler için özel önlemler alındı. Bir de en güzeli bir bayram gibi herkesin herkese yardımcı olduğu ikramların yapıldığı bir ortamda yapılmasıydı.” dedi.

“Şiddetsiz bir seçim geçirmiş olmamızı içlerine sindiremeyenler var…”

Şiddetsiz bir seçim geçirmiş olmamızı içlerine sindiremeyenlere önemli bir cevap olarak gösteren Arslan “Büyük bir milleti aşiret devletleri ile aynı kefeye koyan ve sadece kendilerini medeni sayan zihniyetlerini bir ölçüde değiştirmiş olmasını umuyorum.” dedi. Kendi ülkelerinden daha yüksek katılım oranı, milli iradeye tam saygı ve de şiddetsiz bir seçim geçirmiş olmamızı içlerine sindiremeyenlere ise ülkemizde yıllarca gazetecilik yapmış olan İngiliz gazeteci Hugh Pope’un 1990’lı yıllarda ülkemiz hakkında yazmış olduğu kitabın önsözündeki ilk cümleyi hatırlattı: “Batılılar Türkiye’yi tanımakta zorlanırlar oysa Türkiye’yi ve Türk halkını tanımak için her şeyden önce bilmeleri gereken bir tek şey vardır; o da Türkiye’nin hiçbir zaman sömürge olmamış olmasıdır.”

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“İkinci turda da siyasi sürecin sorunsuz işleyeceğine inanıyorum”

Üsküdar Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Cumhuriyeti en üst düzeyde temsil ederek 13’üncü Cumhurbaşkanımızı dünyaya örnek olacak bir olgunlukla seçeceğimize inanıyorum. İkinci turda da siyasi sürecin aynı şekilde sorunsuz işleyeceğini ancak bu aşamada siyasi tansiyonun daha azalacağını ve katılımın da bir miktar düşebileceğini düşünüyorum.”