“Siyasal İslamcı” Ekrem’in rezil jeti!

ZEKERİYA SAY

Kuşkusuz tanıdığım en büyük ‘Siyasal İslamcı’ olan Ekrem İmamoğlu’ydu.

Seçimlere günler kala Müslüman seçmenin oylarını araklamak amacıyla sabah namazlarını camilerde cemaatle eda etmesi, bulduğu her fırsatta Kur’an-ı Kerim okuması…

Kendisini “iyi bir Müslüman olma arzusunda bir insan” olarak lanse etmesi, buram buram “takıyye” kokuyordu.

Kastamonu, Bursa gibi illere yaptığı ziyaret programlarında “Cuma namazını kılacağı caminin adını ve namaz saatini” yazması…

Sadece beni değil karısı Dilek İmamoğlu’nu bile rahatsız ediyordu.

Öyle ya!..

Seçim biter bitmez, bütün o numaraları çeken kendisi değilmiş gibi…

CHP’li vekillere ve yerel siyasetçilere rakı, şarap ve şampanyanın yer aldığı içkili alem masaları kuruyor…

Sırf içki şişesinin kapağını açmaları için “buşon parası” adı altında o mekanlara belediye kasasından paralar saçıyordu.

Seçimler öncesi türbe türbe dolaşan, bir gecede 70 iftara katılan, iki rekât namaz kılmak için iki seccadeyi üst üste koyan ve “Müdafa” olan soyadını “İmamoğlu” olarak değiştiren Ekrem’in foyasının eninde sonunda akacağına, gerçek yüzünün ortaya çıkacağına adım gibi emindim.

Bu yüzden ona “tanıdığım en büyük ‘Siyasal İslamcı” diyordum…

Hamdolsun yanılmadım…

Nasıl ki; “Müslüman mintanı” giyen tüm “şeytanlar” eninde sonunda ifşa oluyorsa…

Ekrem İmamoğlu’nun da nasıl “kötücül” bir insan olduğu, kendi semirttiği adamları tarafından deşifre edildi.

Ekrem’i önce, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan İBB bütçesini “beraber yürüttüğü” adamları sattı.

Her ne kadar “iftiracı” deseler de, yol arkadaşları İBB’de kurulan vurgun “sisteminin” tüm detaylarını tek tek anlattı ve o ifadeler İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesindeki yerini aldı.

Eyvallah!..

“Para kuleleri aklını çelmiş, Ekrem de nefsine yenilmiş” olabilir…

Sonuçta onun da “günahsızım” gibi bir iddiası yok!..

Fakat!..

Ufukta sandık göründüğünde namazdan başını kaldırmayan, bir günde 70 iftara koşan Ekrem İmamoğlu ve adamları, daha büyük günahlara tevessül etmiş.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “uyuşturucu” soruşturmasından çıkan detaylar, keşke sadece “İBB’nin parasını çalsalardı” dedirtecek cinsten…

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, savcılığa verdiği ifadesinde; İstanbul’u ahtapot gibi sarıp sömüren çetenin, “yolsuzluğun” yanı sıra “uyuşturucu, kumar ve fuhuş” bataklığına saplandığını anlattı.

İBB dosyasında adı geçen ve “Cebeci döküm sahası”nda 80 milyarlık zarara yol açtığı iddia edilen firari Murat Gülibrahimoğlu’nun sevgilisi olan ve bir uçuş esnasında direk dansı yapan Rabia Karaca, ifadesinde;

“İmamoğlu’nun yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerde sık sık kullanılan jetinde, cinsel amaçlı bir oda bulunduğunu…”

“Voleybolcu Derya Çayırgan’ın Ekrem’in sevgilisi ve sadece İmamoğlu’na ait olduğunu. İmamoğlu’nun kendisine bakıp, ödemelerini ulaştırdığını…”

“Murat Gülibrahimoğlu’nun, İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’e sürekli kadın gönderdiğini…

