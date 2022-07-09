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Gündem Siyahi aileye küfredip ırkçılık yapmıştı! Türkiye'yi üzen olayda flaş gelişme
Gündem

Siyahi aileye küfredip ırkçılık yapmıştı! Türkiye'yi üzen olayda flaş gelişme

İstanbul metrosunda küçük kızı ile birlikte yanında oturan siyahi vatandaşa dakikalarca küfreden ırkçı adam gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 19:22:00 - 2022-07-09 19:25:57

İstanbul’da metroda siyahi bir aileye küfredip hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde çalışma başlattı.

Sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, "İstanbul'da rezil ırkçılık... Küfürler yağdırdı" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili yapılan incelemede şüphelinin O.O.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Eserinden utan Ümit Özdağ! Siyahi vatandaşa küçük kızının yanında dakikalarca küfretti...
Eserinden utan Ümit Özdağ! Siyahi vatandaşa küçük kızının yanında dakikalarca küfretti...

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Eserinden utan Ümit Özdağ! Siyahi vatandaşa küçük kızının yanında dakikalarca küfretti...

 

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