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Yerel

Siyah yılanların dansı görüntülendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ile Şemdinli ilçeleri arasında bulunan Güzelkonak köyünde siyah yılanların dansı cep telefonuyla görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 19:29:55 -
Siyah yılanların dansı görüntülendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ile Şemdinli ilçeleri arasında bulunan Güzelkonak köyünde siyah yılanların dansı cep telefonuyla görüntülendi.


Şemdinli ilçesine bağlı Güzelkonak köyünde yaşayan Rıdvan Devir adlı vatandaş, sabah saatlerinde ot biçmeye giderken, otların içinde birbirine bağlı siyah renkli ve 2 metre boyunda olan yılanların dansını saniye saniye cep telefonuyla görüntüledi.


İlk kez böyle siyah ve oynayan yılanları gördüğünü ifade eden Rıdvan Demir, "Bizim Güzelkonak köyünün çevre kampına sabah saatlerinde ot biçmeye giderken, hemen otların içinde 2 tane siyah yılanın oynadıklarını gördüm. Hemen cebimde cep telefonumu çıkartarak çekim yaptım. Tam olarak iki metre olan bu yılanları yarım saat kadar izledim. Çok güzel oynuyorlardı. Hiç zarar vermeden oradan ayrıldım" dedi.

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