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Siyah pirincin yararlarını biliyor musunuz?

Daha önce siyah bir pirinç görmüş müydünüz? Adının pirinç olduğuna aldanmayın, oldukça sağlıklı olan bu bakliyatı öğrenmek için, bu haberi dikkatle okuyun!

16 Ağustos 2019 Cuma 15:28
Siyah pirincin yararlarını biliyor musunuz?

Yabani pirinç; Kuzey Amerika'da yetişen, tam tahıl grubuna giren ve diğer pirinç çeşitlerine göre 2 kat fazla proteine sahip olan bir gıdadır. Oldukça besleyici fakat kalorisi düşük ve vitamin içeriği bakımından çok zengindir. 

Eğer pirinci seviyor, sıklıkla tüketiyorsanız, alternatif olarak yabani pirinç tüketebilirsiniz. Lezzet bakımından hiçbir eksiği olmadığı gibi birde üstüne üstlük, zararsız bir bakliyat. Ülkemizde çok sık tüketilmesede, birçok aktar ve süpermarkette bu pirinci bulmanız mümkün.

  • Beyaz pirince göre 30 kat daha fazla antioksidana sahiptir. Bu nedenle bağışıklık sistemine ve yeni hücrelerin oluşumuna destek sağlar.
  • Kalp ve kan damarlarına bağlı bütün hastalıklarda yağlanma ve yağ düzeni konusunda fayda sağlar.
  • Beyaz pirincin aksine, diyabeti düşürücü özelliğe sahiptir.
  • Sadece haşlama usulüyle yendiği için vücut faydaları hızlı ve fazla alır.

İçeriğindeki lif sayesinde, diyet yapmak için kullandığınızda çok faydası dokunacaktır. Fakat sürekli tüketimi uygun değildir. Sadece bir tahıla bağlı kalarak diyet yapmak pek mümkün değildir. Gerekli yağ ve proteinleri de beraberinde almanız gerekir.

Özellikle ara öğün ve akşam yemeği tercihlerinizde daha sade bir yiyecek arıyorsanız, tercihinizi yabani pirinçten yana kullanmalısınız. Kuzey Amerika'da çok büyük gelir kaynağı ve tüketim seviyesi çok yüksek olan, halk için bir vazgeçilmez bir gıdadır. 

Salatasını yediğiniz takdirde oldukça besleyici ve düşük kalorili bir yemek yemiş olacaksınız. 

Hayatımıza yavaş yavaş giren yabani pirincinde, zararlı gıdaların yerini tutması dileğiyle..

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:55
  1. siyah pirinç
  2. yabani pirinç

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