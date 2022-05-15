Siyah nokta neden olur? Siyah noktaları sıkmak doğru mu? Siyah nokta temizleme yolları ve yöntemleri

Siyah noktaları sıkmak doğru mu?

Siyah nokta sıkmak ve bu yöntemle temizlemeye çalışmak son derece yanlıştır. Zira, sivilce, siyah nokta gibi oluşumların elle sıkılması, cilt yüzeyinde derin çukurlara ve iz kalmasına neden olabilir.

Siyah nokta neden olur?

Siyah nokta, cildinizdeki foliküllerde tıkanma meydana geldiğinde oluşur. Her folikül, bir kıl ve yağ üreten bir yağ bezi içerir. Sebum adı verilen bu yağ cildinizi yumuşak tutmaya yardımcı olur. Ölü cilt hücreleri ve yağlar, cilt folikülüne açılan boşlukta toplanır ve komedon olarak adlandırılır.

Siyah Nokta Temizleme Gözeneklerimiz kirli hava, sigara, makyaj kalıntıları gibi birçok sebepten dolayı dolar, tıkanır, nefes alamayacak duruma gelir. Gözeneklere dolan kalıntılar hepimizin kâbusu; siyah noktaları oluşturur. Gözenekler acımasızca genişler, cildimizin yağ dengesi bozulur ve siyah nokta oluşumu imkânsız hale gelir. Siyah noktaların cildinizde aktif hale gelmesi cildinizin kalitesini bozar ve kötü bir görünüm verir. Düzenli bir şekilde yaptıracağınız cilt bakımı ile siyah noktalardan kurtulmak mümkündür. Ancak evde yapacağınız cilt bakım maskeleri ile de siyah noktalara veda edebilirsiniz.

Siyah Noktalar Nasıl Geçer

Çeşitli besinlerin karışımı, aktarlardan alabileceğiniz doğal malzemeler, evde uygulayabileceğiniz basit uygulamalarla siyah noktaların cildinizdeki yerleşimine son verebilirsiniz.

Cilt derinlemesine temizlendikten sonra, yüz temizliğinde daha dikkatli olmalısınız. Her sabah cildinizi tahriş etmeyecek bir sabun ve ılık suyla yüzünüzü yıkayarak, haftada bir kere peeling uygulaması ile cildinizde derinlemesine temizlik yapmak, siyah noktaları def etmenin en kesin yoludur.

Siyah nokta bakımı için üretilen bantlardan kullanmanızı da tavsiye edebiliriz. Derinizin altındaki siyah noktaları derinlemesine temizleyemese de yüzeyde yer alan siyah noktaları cildinizden toplar. Ayrı yeten zaman içerisinde cilt üzerinde gevşeme etkisi yapma ihtimali göz önüne alınarak sık kullanımı tavsiye edilmez.

Siyah Noktalar İçin Maske Tarifleri

Yüzümüze konumlanan ve gitmemekte ısrarcı görünen siyah noktalardan kurtulmanın en etkili yollarından biri kil maskeleridir. Doğal kil, dört damla kadar limon suyu, bir miktar zeytinyağı ve gül suyunu karıştırarak göz çevresine değirmeden cildinize sürün. Kil maskesinin kuruması için 15 dakika bekleyin. Ardından cildinizi maskeden arındırın. Maskelemeye başlamadan önce yüzünüze buhar maskesi yaparak gözeneklerinizin açılmasını ve kil maskesi aşamasında derinlemesine temizlik yapabilirsiniz. Gevşeyen gözenekleriniz maskeye daha geniş bir alan sağlayarak cildinizi siyah noktalardan daha kolay arındırabilir.

Siyah Noktalar için Cilt Maskesi

1 çorba kaşığı yulaf ununa 1 su bardağı su ekleyerek pişirin. Kıvam kazanıp hamurlaşmaya başlayınca içerisine bir tatlı kaşığı badem unu ekleyin. Elde edilen karışımı siyah noktaların üzerine sürün beş dakika bekleterek cildinizi temizleyin. Bu maskeyi bir hafta boyunca her gün uygulayarak sonuç alabilirsiniz.

Siyah Noktalar için Cilt Maskesi Tarifi

4 yemek kaşığı yoğurda yarım limonu sıkarak karıştırın. Daha sonra bu karşımı cildinize sürerek

kurumasını bekleyin. 15 dakika sonra cildinizi yıkayın. Elde ettiğiniz karışımı cildin tamamına yaymanıza gerek yoktur. Yalnızca siyah noktaların ikamet ettiği bölgeye sürmenizde yeterli gelecektir.

Siyah Noktalar için Etkili Maske

Bir limonun yarısının suyunu sıkarak içerisine bir yumurta akını karıştırın. Karışımı ocağa alarak bir dakika ısıtın. Ardından bu karışımı cildinize sürerek 10 dakika bekletin. Bu maske yağlı cilt gözeneklerini sıkılaştırır ve siyah noktalardan kurtulmanıza hız kazandırır. Bu maskeyi haftada 1 kere uygulamanız yeterli olacaktır.

Siyah Noktalar için Evde Maske Yapımı

2 bardak suya 1 tutam ıhlamur 1 tutam yabani kekik yaprağı ve 1 tutam nane ilave ederek 15 dakika kaynatın. Kaynayan karışımı süzerek ılımasını bekleyin. Karışım ılıdıktan sonra cildinize sürün. Bir hayli etkili bir maskedir. Haftada bir kez uygularsanız faydasını göreceksiniz.

Siyah Nokta Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenle:

Yüzünüzde yerleşim alanına sahip olan siyah noktaları sıkmak derinizin üzerinde tırnak basıncına bağlı izler oluşmasına sebep olur. Elleriniz temiz değilse bu hareket bakteri üretimine de yol açabilir. Siyah noktalar yoğun bir görünümdeyse ilk olarak dermatologdan yardım almalısınız. Verilen öneri ve reçeteler doğrultusunda kendi başınıza da siyah nokta temizliği yapmanızda sakınca yoktur.