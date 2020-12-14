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Kadın - Aile Siyah nokta nasıl geçer? | Siyah nokta evde tedavi
Kadın - Aile

Siyah nokta nasıl geçer? | Siyah nokta evde tedavi

Siyah nokta neden olur? Ciltte oluşan siyah noktalar bir hayli can sıkıcı olabilir. Bu sorunlardan kurtulmak için kozmetik ürünler tercih edebileceğiniz gibi her evde bulunan malzemelerle de kürler hazırlayabilirsiniz. Peki, siyah nokta nasıl geçer? | Siyah nokta maskesi | Ev yapımı siyah nokta maskesi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:46:00 -
Siyah nokta nasıl geçer? | Siyah nokta evde tedavi

Siyah nokta geçer mi? Hem erkeklerde hem de kadınlarda pek çok cilt sorunu yaşanabilir. En sık rastlanan sorunların başında ise siyah noktalar geliyor. Peki, siyah nokta nedir nasıl oluşur? | Siyah nokta nasıl geçer?

Siyah nokta nasıl oluşur? | Silah nokta nedir?

Siyah noktalar biriken kirlerin oksidasyon sayesinde siyah veya koyu renkli hale gelmesiyle belirginleşen bir cilt problemidir. Kısacası gözeneklerin sebum, bakteri ve ölü deriler ile tıkanması sonucu ortaya çıkan soruna siyah nokta denir.

Siyah nokta nasıl geçer? | Siyah nokta evde tedavi

Siyah noktalardan kurtulmak için çeşitli maskeler ve bantları kullanabilirsiniz. Ancak her evde bulunan basit malzemelerle de kendi peeling maskenizi hazırlayabilirsiniz. Söz konusu bu maskeler içinse kozmetik ürünlere harcadığınızın paranın çok çok altında bir bütçe ayırmanız yeterli.

Karbonat evlerin olmazsa olmazlarındandır. Ev temizliğinden, hamur işi yapımına kadar pek çok alanda kullanılan karbonatı cilt temizliğiniz için de tercih edebilirsiniz. 2 çay kaşığı karbonat ile 1 çay kaşığı suyu karıştırıp bir macun hazırlayın. Bu macunu siyah nokta bulunan bölgeye masaj yaparak sürün. Masaj uygulamasının ardından maskeyi 5 dakika kadar cildinizde tutun ardından ılık suyla temizleyin. Haftada birkaç kez bu maskeyi uygulayabilirsiniz.

Bal ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Balı hiçbir ek malzeme olmadan siyah nokta bulanan bölgeye masaj yaparak uygulayın. 5 dakika kadar masaj yaptıktan sonra balı cildinizde yarım saat tutun. Yarım saatin sonunda ılık suyla bölgeyi yıkayın.

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