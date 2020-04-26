Siyah Havuç'un iki faydası daha ortaya çıktı!

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren bilim adamları, yaptıkları araştırma sonucu içinde bulunan antosiyanin adlı mor pigmentler sayesinde oldukça etkili bir antioksidan işlevi gören siyah havucun, ayrıca önemli bir iltihap kurutucu, ateş düşürücü (anti inflamatuar) özelliği olduğunu da tespit etti.

Araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları araştırmada, hayvanlara yağ ve karbonhidratlar açısından zengin bir diyet uyguladı. Kısa sürede kilo alan farelerde, yüksek tansiyon, diyabet, glikoz toleranssızlığı, karaciğer ve kalp rahatsızlıkları ortaya çıktığını gören araştırmacılar, bundan sonraki 2 ay boyunca hayvanlara verilen besinlere siyah havuç suyu ekledi.

Elde edilen sonuçlar karşısında şaşıran araştırma ekibinin başındaki Lindsay Brown, farelere uygulanan "korkunç" besin programının sürdürülmesine rağmen, tüm bulguların normale döndüğünün gözlemlendiğini söyledi.

Turuncu havuçlardan yaklaşık 28 kat fazla antosiyanin içeren siyah havucun antioksidan özelliğinin zaten bilindiğini belirten Brown, farelere uygulanan kötü diyete karşı etkisinin, bu sebzenin iltihap kurutucu, ateş düşürücü (anti inflamatuar) özelliği olduğunu da ortaya koyduğunu kaydetti.