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Sağlık

Siyah fasulye nelere iyi geliyor? Siyah fasulyenin inanılmaz faydaları

Vitamin ve mineral deposu olarak bilinen siyah fasulye, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğunu biliyor muydunuz? Siyah fasulyenin faydalarını sizler için araştırdık. İşte siyah fasulyenin inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-08-11 04:52:00 -
Siyah fasulye nelere iyi geliyor? Siyah fasulyenin inanılmaz faydaları

'Kara fasulye' olarak da bilinen siyah fasulye, dünya mutfağının vazgeçilmez bir besinidir. Yoğun etli yapısının yanı sıra, çok yüksek miktarda vitamin ve mineral içermektedir. Bu sayede sağlığa inanılmaz faydalar sağlar. Uzmanlar, vitamin ve mineral bakımından çok zengin olan bu inanılmaz besinin haftada en az 1 kez tüketilmesini tavsiye eder. Siyah fasulye içeriğinde yüksek miktarda A,B2,B3,B6,B9 vitaminlerinin yanı sıra folik asit, kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum, bakır, demir ve manganez gibi mineraller barındırır.

Peki siyah fasulyenin faydaları nelerdir? İşte siyah fasulyenin inanılmaz faydaları...

- İçerdiği folik asit sayesinde bağırsakları temizler. Ayrıca yapılan araştırmalar, siyah fasulyenin kolon kanserine karşı bağırsakları güçlendirdiğini göstermiştir.

- Yüksek kolesterolü düşürür, kalp krizi ve felç yaşanma riskini en aza indirir.

- Sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önler.

- B3 vitamini bakımından zengin olmasıyla birlikte damar duvarlarını kuvvetlendirir, kan akışını sağlar. Böylece damar tıkanıklığının önüne geçer.

- Yüksek lif içermesiyle birlikte uzun süreli tokluk hissi verir, kilo vermeye yardımcı olur.

- İçerdiği demir ve magnezyum sayesinde kandaki hücreleri dengeler.

- Depresyon ve stres gibi ruhsal hastalıklara karşı oldukça etkilidir.

 

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