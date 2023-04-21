Siyah çaylı dondurma: Yediğinizde bırakmak neredeyse imkansız! Bayram için hafif tatlı tarifi, Bu şekilde yapın

Elde ettiği sonuca Siyah Çaylı Dondurma için

Malzemeler

1/2 çay bardağı siyah çay

300 ml su

100 ml süt

300 ml krema

1 paket vanilya

100 g bitter çikolata (Parçalanmış)

5 adet yumurta sarısı

225 g şeker

Siyah Çaylı Dondurma

Nasıl Yapılır

Su ve siyah çayı 10 dakika kaynatın ve 30 dakika süreyle demlenmeye bırakın. Daha sonra tülbentten veya süzgeçten geçirerek kenara alın.

Süt, krema ve şekeri, şeker eriyene kadar bir tencerede ısıtın ve vanilyayı ekleyin.

Derin bir kaba yumurta sarılarını alın ve üzerine ısıttığınız karışımdan biraz ekleyerek çırptıktan sonra tekrar sütlü karışıma ilave edin.

Çayı ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika süreyle sürekli karıştırarak bir kaşığın arkasını kaplayacak kıvama gelene dek pişirin ve soğumaya bırakın.

Soğuyan dondurma karışımını hava almayan bir kap içinde dondurucuya koyun ve donana kadar her 30 dakikada bir el blenderı ile çırpın. Donmaya yakın kıvama geldiğinde bitter çikolataları ekleyin.

Donduktan sonra dondurma kaselerine paylaştırarak servis edin.

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