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Kadın - Aile Siyah çaylı dondurma: Yediğinizde bırakmak neredeyse imkansız! Bayram için hafif tatlı tarifi, Bu şekilde yapın
Kadın - Aile

Siyah çaylı dondurma: Yediğinizde bırakmak neredeyse imkansız! Bayram için hafif tatlı tarifi, Bu şekilde yapın

Yeniakit Publisher
2023-04-21 21:53:00 - 2023-04-21 22:36:11
Siyah çaylı dondurma: Yediğinizde bırakmak neredeyse imkansız! Bayram için hafif tatlı tarifi, Bu şekilde yapın

Çay severler için sıcak günlerini lezzetlendirecek ferahlıkta siyah çaylı dondurma tarifi ile karşınızdayız. Siyah çay, krema ve bitter çikolata ile hazırlanan bu dondurmayı, külahlara doldurarak sunabilirsiniz.

Elde ettiği sonuca Siyah Çaylı Dondurma için

Malzemeler
1/2 çay bardağı siyah çay
300 ml su
100 ml süt
300 ml krema
1 paket vanilya
100 g bitter çikolata (Parçalanmış)
5 adet yumurta sarısı
225 g şeker

Siyah Çaylı Dondurma

Nasıl Yapılır
Su ve siyah çayı 10 dakika kaynatın ve 30 dakika süreyle demlenmeye bırakın. Daha sonra tülbentten veya süzgeçten geçirerek kenara alın.
Süt, krema ve şekeri, şeker eriyene kadar bir tencerede ısıtın ve vanilyayı ekleyin.
Derin bir kaba yumurta sarılarını alın ve üzerine ısıttığınız karışımdan biraz ekleyerek çırptıktan sonra tekrar sütlü karışıma ilave edin.
Çayı ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika süreyle sürekli karıştırarak bir kaşığın arkasını kaplayacak kıvama gelene dek pişirin ve soğumaya bırakın.
Soğuyan dondurma karışımını hava almayan bir kap içinde dondurucuya koyun ve donana kadar her 30 dakikada bir el blenderı ile çırpın. Donmaya yakın kıvama geldiğinde bitter çikolataları ekleyin.
Donduktan sonra dondurma kaselerine paylaştırarak servis edin.

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