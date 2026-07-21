Suudi Arabistan Türkiyeli şoförlere vize kolaylığı getirdi!

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kara yolu taşımacılığını kolaylaştırmaya yönelik yürütülen görüşmeler kapsamında, Suudi Arabistan profesyonel tır şoförleri için ilk kez özel bir vize kategorisi oluşturdu. Düzenlemenin, iki ülke arasındaki taşımacılığı hızlandırması ve sürücülerin vize süreçlerini kolaylaştırması hedefleniyor.

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından Irak ve Suriye üzerinden transit güzergahların yeniden açılmasıyla birlikte, Türkiyeli taşımacılık firmalarının Suudi Arabistan'a kara yoluyla ulaşımı yeniden mümkün hale geldi. Bunun üzerine iki ülke arasında özellikle sürücü vizeleri başta olmak üzere taşımacılığa ilişkin çeşitli konularda üst düzey temaslar gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sivil toplum kuruluşlarına gönderdiği bilgilendirme yazısına göre, Suudi Arabistan tarafı kara yolu taşımacılığı yapacak profesyonel sürücüler için daha önce bulunmayan yeni bir vize kategorisi oluşturdu. Başvuru yöntemi, istenen belgeler, vize ücretleri ile ikili ve transit vize türlerine ilişkin esaslar da belirlendi.

Yeni uygulamayla birlikte vize alan firmalar taşımacılık faaliyetlerine başlarken, Bakanlığın U-Net otomasyon sisteminde Suudi Arabistan'a yönelik taşıma sayılarında artış yaşandığı tespit edildi.

İki ülke arasında varılan mutabakata göre, çok girişli kara taşımacılığı vizesi bir yıl süreyle 300 Suudi riyali karşılığında verilecek. Tek girişli transit taşımacılık vizesi ise ücretsiz olacak.

Öte yandan Türkiye, transit taşımalarda uygulanan 4 günlük kalış süresinin yetersiz olduğunu belirterek, bakım-onarım ihtiyaçları, sürüş ve dinlenme süreleri gibi gerekçelerle bu sürenin ikili taşımalarda olduğu gibi 15 güne çıkarılmasını diplomatik kanallardan Suudi makamlarına iletti. Ayrıca vize başvurularında aracı şirketlere ödenen ücretlerin makul seviyelere indirilmesi talebi de görüşmelerde gündeme getirildi.

Kaynak: AA