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Dünya İran bu sefer ağır darbe indirdi! Onlarca ABD askeri yaralandı
Dünya

İran bu sefer ağır darbe indirdi! Onlarca ABD askeri yaralandı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İran bu sefer ağır darbe indirdi! Onlarca ABD askeri yaralandı

ABD ordusunun Orta Doğu’daki üslerine İran tarafından bu ay düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı öne sürüldü. Pentagon, 7 Temmuz’dan bu yana bazı personelin çeşitli seviyelerde yaralandığını doğrularken, yaralananların büyük bölümünün görevine döndüğünü açıkladı.

CBS News’e konuşan ve isimleri açıklanmayan ABD’li yetkililer, İran’ın Orta Doğu’daki Amerikan üslerine yönelik hava ve füze saldırılarında çok sayıda askerin yaralandığını ileri sürdü.

Haberde, bölgedeki üslere düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı, yaralıların çoğunun ise daha sonra yeniden görevlerine döndüğü belirtildi.

PENTAGON’DAN YARALANMA AÇIKLAMASI

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, 7 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 100 kişinin “bir dereceye kadar yaralandığının” tespit edildiğini doğruladı.

Parnell, söz konusu personelin yüzde 96’sının görevine geri döndüğünü belirterek, yaralanmaların büyük çoğunluğunun hafif beyin sarsıntısı olduğunu ifade etti.

“MÜCADELEYE GERİ DÖNMEYE KARARLILAR”

Pentagon Sözcüsü, yaralanan askerlerin durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, personelin görevlerine dönme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Parnell, “Mücadeleye geri dönmeye kararlılar” sözleriyle askerlerin büyük kısmının operasyonel görevlerine devam ettiğini aktardı.

ÜRDÜN SALDIRISINDA 2 ASKER ÖLMÜŞTÜ

ABD Merkez Komutanlığı, İran’ın 17 Temmuz’da Ürdün’deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu açıklamıştı.

Pentagon, hayatını kaybeden 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.

IRAK’TA BİR ABD ASKERİ DAHA ÖLDÜ

CENTCOM, Irak’ta 18 Temmuz’da İran’a ait bir insansız hava aracından kalan patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu olayla birlikte, ABD ve İsrail’in şubatta İran’a saldırılarıyla başlayan savaş sürecinde öldüğü açıklanan ABD askeri sayısının 17’ye yükseldiği belirtilmişti.

BÖLGEDE ASKERİ GERİLİM DERİNLEŞİYOR

İran’ın ABD üslerine yönelik saldırılarında yaralı sayısına ilişkin iddialar, Orta Doğu’daki askeri gerilimin boyutunu yeniden gündeme taşıdı.

Washington cephesinden gelen açıklamalar ve basına yansıyan bilgiler, bölgedeki ABD güçlerinin son haftalarda yoğun saldırı tehdidi altında bulunduğunu ortaya koydu.

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