Tijen Mergen’den rezil paylaşım! Müslüman aileleri hedef alan sözlere tepki yağıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Töreni'ne katılan üniversite mezunu iş insanı Tijen Mergen, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda kampüste gördüğü tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında üniversitedeki atmosferden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Mergen, törende yer alan muhafazakâr ailelerin kıyafetleri üzerinden eleştirilerde bulundu.

Müslümanları aileleri hedef alan ifadeler

Mergen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim."

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı, mezuniyet törenine çocuklarının sevincini paylaşmak için gelen ailelerin kıyafetleri nedeniyle hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Sosyal medyada tepki yağdı

Mergen'in paylaşımına tepki gösteren kullanıcılar, farklı yaşam tarzlarına saygı çağrısı yapan çevrelerin konu muhafazakâr kesim olduğunda ayrımcı bir dil kullanmasının çifte standart olduğunu öne sürdü. Paylaşımın, dini kimliği ve kıyafet tercihleri üzerinden insanları sınıflandırdığı yönünde çok sayıda değerlendirme yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise Türkiye'de eğitim hakkı, kıyafet özgürlüğü ve inanç hürriyetinin anayasal güvence altında olduğuna dikkat çekerek, mezuniyet törenine katılan ailelerin kıyafetleri üzerinden yapılan değerlendirmelerin toplumsal kutuplaşmayı derinleştireceğini ifade etti.

"28 Şubat zihniyetini hatırlattı" yorumları

Paylaşımın ardından yapılan yorumlarda, başörtüsü ve dini kimliği nedeniyle insanların eğitim hayatından dışlandığı 28 Şubat sürecini hatırlatan benzetmeler de yapıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, geçmişte eleştirilen ayrımcı anlayışın farklı söylemlerle yeniden gündeme taşındığını savunarak Mergen'in ifadelerine tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreni sonrasında yapılan bu paylaşım, ifade özgürlüğü, toplumsal hoşgörü ve farklı yaşam tarzlarına saygı konularını yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.