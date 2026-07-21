Etme bulma dünyası: Eda Ece başıboş köpeğin saldırısına uğradı!
Başıboş köpek savunucusu olarak bilinen oyuncu Eda Ece, Bodrum’da motosiklet üzerinde bulunduğu sırada bir köpeğin saldırısına uğrayınca apar topar hastaneye kaldırıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başıboş köpek savunucusu olarak bilinen oyuncu Eda Ece, Bodrum’da motosiklet üzerinde bulunduğu sırada bir köpeğin saldırısına uğrayınca apar topar hastaneye kaldırıldı.
Türkiye'de ciddi bir sokak köpeği sorunu var... Son yıllarda onlarca vatandaşımız, sokak köpeği saldırılarında hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı.
SÖZDE HAYVANSEVERLER İÇİN BİR ÖNEMİ YOK Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok. Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz senelerde 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEMİYORLAR Kanuna göre; sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var.
KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Yıldız Argun' karakteriyle tanınan ve başıboş köpek savunucusu olarak bilinen ünlü oyuncu Eda Ece, Bodrum’da motosiklet üzerinde bulunduğu sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek saldırısı sonrası ünlü oyuncu Eda Ece, ayağının topuk kısmından yaralandı.
DURUMU İYİ Yaşanan olayın ardından ünlü oyuncunun ilk müdahalesi, Bodrum Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Acil serviste sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ece’nin, gerekli tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi./ kaynak: ensonhaber
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