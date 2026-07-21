Etme bulma dünyası: Eda Ece başıboş köpeğin saldırısına uğradı!

SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEMİYORLAR Kanuna göre; sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var.