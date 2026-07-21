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Dünya İran ve ABD iddiası! Dünyanın buna ihtiyacı var
Dünya

İran ve ABD iddiası! Dünyanın buna ihtiyacı var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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İran ve ABD iddiası! Dünyanın buna ihtiyacı var

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik saldırıların devam etmesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü. ABD basınına yansıyan iddiaya göre Washington ile Tahran arasında gerilimi düşürmeye dönük görüşmeler sürerken, saldırıların Trump aksi yönde karar verene kadar devam edeceği ifade edildi.

CNN’in ismi açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington ve Tahran’dan müzakerecilerin 10 günlük bir ateşkes seçeneğini değerlendirdiği ileri sürüldü.

Olası ateşkesin, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını da kapsayabileceği belirtildi.

CNN'in haberine göre ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran'dan müzakerecilerin, "gerilimi azaltacak 10 günlük bir ateşkes fikrini değerlendirdiğini" öne sürerek, olası ateşkesin Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını da içerebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın "İslamabad Mutabakatı'nı ihlallerinin, ABD'li askerlerinin ölümünün ve Hürmüz Boğazı'ndaki tutumunun bedelini ödemesini sağlamaya odaklandığını" savunan yetkililer, "Bu yıkıcı saldırılar, Başkan (Trump) aksine karar verene kadar devam edecek ancak iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor." ifadesini kullandı.

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