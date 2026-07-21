İran ve ABD iddiası! Dünyanın buna ihtiyacı var

CNN’in ismi açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington ve Tahran’dan müzakerecilerin 10 günlük bir ateşkes seçeneğini değerlendirdiği ileri sürüldü.

Olası ateşkesin, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını da kapsayabileceği belirtildi.

CNN'in haberine göre ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran'dan müzakerecilerin, "gerilimi azaltacak 10 günlük bir ateşkes fikrini değerlendirdiğini" öne sürerek, olası ateşkesin Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını da içerebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın "İslamabad Mutabakatı'nı ihlallerinin, ABD'li askerlerinin ölümünün ve Hürmüz Boğazı'ndaki tutumunun bedelini ödemesini sağlamaya odaklandığını" savunan yetkililer, "Bu yıkıcı saldırılar, Başkan (Trump) aksine karar verene kadar devam edecek ancak iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor." ifadesini kullandı.