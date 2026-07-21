Herkes şaştı bu işe: Mars'tan gelen kaya parçasının içinden milyonlarca yıllık sürpriz çıktı!

James Darling ve ekibine göre, söz konusu analizin gerçekleştirilebilmesi için eldeki nadir meteorit örneğinin bir kısmının yok edilmesi gerekiyor. NWA 8171'in şu ana kadar garnet içerdiği bilinen tek Mars meteoritlerinden biri olması nedeniyle, bilim insanları bu değerli numuneye zarar vermemek adına testi şimdilik ertelemeyi tercih ediyor.