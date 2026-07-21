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Dünya Hindistan’da felaket gibi patlama! 9 kişi öldü, 15 kişi mahsur kaldı
Dünya

Hindistan’da felaket gibi patlama! 9 kişi öldü, 15 kişi mahsur kaldı

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Hindistan’da felaket gibi patlama! 9 kişi öldü, 15 kişi mahsur kaldı

Hindistan'da hidroelektrik santralinin inşaat tünelinde meydana gelen şiddetli patlama faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirirken, 15'ten fazla işçinin tünelde mahsur kaldığı bildirildi.

Hindistan’da hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tünelde patlama meydana geldi. Sikkim eyaletinde doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 9 kişi hayatını kaybederken, 15’ten fazla kişi mahsur kaldı.

Eyalet afet yönetimi yetkilisi Rajiv Roka, "Olay muhtemelen doğal gaz patlamasından kaynaklandı, ancak bunu henüz kesin olarak söyleyemeyiz. Dokuz kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler yanmış durumda" ifadelerini kullandı. Roka, tünelde mahsur kalan diğer kişilerin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, kurtarma ekiplerinin tünelde nefes almakta zorlandığını, bunun da çalışmaları güçleştirdiğini söyledi.

Bölge yetkilisi Subash Ghimirey yaptığı açıklamada ise olayın devlet enerji şirketi NHPC’nin Teesta Nehri üzerindeki Samardung köyünde yürüttüğü projede meydana geldiğini söyledi.

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