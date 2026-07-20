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Dünya Suudi Arabistan umre vizesi kararını duyurdu! İşte büyük kolaylıklar sağlayan yeni şartlar
Dünya

Suudi Arabistan umre vizesi kararını duyurdu! İşte büyük kolaylıklar sağlayan yeni şartlar

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Suudi Arabistan umre vizesi kararını duyurdu! İşte büyük kolaylıklar sağlayan yeni şartlar

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, umre yapacak milyonlarca Müslümana ülke genelinde büyük kolaylıklar sağlayan çok girişli umre vizesinin kullanım esaslarını açıkladı. İşte sağlanan yeni kolaylıklar...

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, umre vizesinin kullanım esaslarında değişikliğe gidildiğini ve yeni kolaylıklar sağladığını duyurdu.

UMRE VİZESİNİN KULLANIM ESASLARI DEĞİŞTİ

Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geçerlilik süresi boyunca Suudi Arabistan'a birden fazla kez giriş yapma hakkı tanıyan bu vizeden yararlanabilmek için ziyaretçilerin her giriş öncesinde bakanlığa ait "Nusuk" uygulaması üzerinden gerekli yasal gereklilikleri ve işlemleri eksiksiz tamamlaması gerektiğini vurguladı.

 

ÇOK GİRİŞLİ UMRE VİZESİYLE ÜLKEYE 1 YIL BOYUNCA BİRDEN FAZLA KEZ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILABİLECEK

Açıklamaya göre, yeni düzenleme kapsamında çok girişli umre vizesi, düzenlendiği tarihten itibaren 365 gün (1 yıl) boyunca geçerliliğini koruyarak ibadet amacıyla ülkeye birden fazla kez giriş ve çıkış yapılmasına imkân tanıyor.

KONAKLAMA SÜRESİ 90 GÜN İLE SINIRLANDIRILIYOR

Vize sahiplerinin bu bir yıllık geçerlilik dönemi boyunca ülke sınırlarındaki toplam konaklama süresi 90 gün ile sınırlandırılırken, kalış süresi ziyaretçilerin her girişlerindeki gün sayısının toplanmasıyla hesaplanıyor.

Seyahatlerin sorunsuz ilerlemesi amacıyla, ziyaretçilerin ülkeden her çıkış yapmasının ardından bir sonraki giriş için kalan konaklama süreleri sistem tarafından otomatik olarak güncelleniyor.

 

Vizenin aktif olarak kullanılabilmesi için en kritik şartlardan biri olan kayıt zorunluluğu kapsamında, ziyaretçilerin ülkeye her girişinden önce bakanlıkça onaylı hizmet paketlerinden birini seçmesi ve "Nusuk" uygulaması üzerinden resmi umre iznini alması gerekiyor.

Öte yandan bakanlık, çok girişli umre vizesinin Hac döneminde ülkeye giriş amacıyla kullanılamayacağı yönünde uyarıda bulundu.

Hicri takvime göre 1 Zilkade ile 13 Zilhicce tarihleri arasında çok girişli vize sahiplerinin ülkeye kabul edilmeyeceği, seyahat planlarının bu kısıtlamaya göre yapılması gerektiği vurgulandı.

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