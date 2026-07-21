Eskiden İngilizce dersi veriyordu, şimdi ise fırın başında... Gazzeli öğretmenin hayat mücadelesi
Siyonist İsrail'in ablukası Gazzeli mazumları hem sosyal hem ekonomik anlamda büyük sıkıntıya sokuyor. Gazzeli İngilizce öğretmeni, yaralı eşine ve çocuklarına bakmak için fırıncılık yapıyor. İngilizce öğretmeni Visal Ebu Hatab, "Savaş öncesinde öğrencilerle vakit geçiriyor ve yeni nesiller yetiştiriyordum. Şimdi ise iş önlüğünü giyip kavurucu sıcak altında 12-13 saat boyunca kil fırının başında ekmek pişiriyorum" dedi.