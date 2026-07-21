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Eskiden İngilizce dersi veriyordu, şimdi ise fırın başında... Gazzeli öğretmenin hayat mücadelesi

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Eskiden İngilizce dersi veriyordu, şimdi ise fırın başında... Gazzeli öğretmenin hayat mücadelesi

Siyonist İsrail'in ablukası Gazzeli mazumları hem sosyal hem ekonomik anlamda büyük sıkıntıya sokuyor. Gazzeli İngilizce öğretmeni, yaralı eşine ve çocuklarına bakmak için fırıncılık yapıyor. İngilizce öğretmeni Visal Ebu Hatab, "Savaş öncesinde öğrencilerle vakit geçiriyor ve yeni nesiller yetiştiriyordum. Şimdi ise iş önlüğünü giyip kavurucu sıcak altında 12-13 saat boyunca kil fırının başında ekmek pişiriyorum" dedi.

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Foto - Eskiden İngilizce dersi veriyordu, şimdi ise fırın başında... Gazzeli öğretmenin hayat mücadelesi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir okulda yaşayan Filistinli İngilizce öğretmeni Visal Ebu Hatab, 6 çocuğuna ve yaralı eşine bakabilmek için fırıncı oldu. İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca devam eden saldırıları binlerce Filistinlinin hayatını kökünden değiştirdi ve geleceğe dair hayallerini yıktı.

#2
Foto - Eskiden İngilizce dersi veriyordu, şimdi ise fırın başında... Gazzeli öğretmenin hayat mücadelesi

Han Yunus'ta ailesiyle birlikte barınma merkezine dönüşen bir okulda yaşayan Ebu Hatab, eşinin aldığı yarayla iş göremez olması nedeniyle hayallerini bir kenara bırakıp çocuklarının karnını doyurmanın derdine düştü. Yaşadıkları okulun yanında kurduğu bir çadırdaki kil fırında ekmek pişirmeye başlayan Ebu Hatab, bir zamanlar çocuklara dil öğreten bir eğitimciyken nasıl bir fırıncıya döndüğünü ve bu işi yaparken karşılaştığı zorlukları anlattı.

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Foto - Eskiden İngilizce dersi veriyordu, şimdi ise fırın başında... Gazzeli öğretmenin hayat mücadelesi

ÖĞRETMENLİKTEN FIRINCILIĞA "ZORUNLU" GEÇİŞ: Ebu Hatab, savaşla birlikte hayatında yaşadığı büyük değişimi şu cümlelerle ifade etti: "Savaş öncesinde öğrencilerle vakit geçiriyor ve yeni nesiller yetiştiriyordum. Şimdi ise iş önlüğünü giyip kavurucu sıcak altında 12-13 saat boyunca sabah 07.00'den akşam 18.00'e kadar kil fırının başında ekmek pişiriyorum." Saldırıların devam ettiği süreçte ve sonrasında Gazze'de hayatın durduğuna ve tüm kapıların yüzüne kapandığına işaret eden Ebu Hatab, eşinin yaralı olması ve çocuklarının karnını doyuracak bir şey bulamaması nedeniyle fırında çalışmaya mecbur kaldığını vurguladı. Gazze'de yakıt ve özellikle tüp gazın çok az bulunması nedeniyle fırına ilginin yüksek olduğunu söyleyen Ebu Hatab, insanların ekmeğin yanı sıra yemeklerini de fırında pişirmeye yöneldiğini aktardı.

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Foto - Eskiden İngilizce dersi veriyordu, şimdi ise fırın başında... Gazzeli öğretmenin hayat mücadelesi

ABLUKA NEDENİYLE FIRINDA KULLANACAK YAKIT BULMAKTA ZORLANIYOR: Fırında karşılaştığı en büyük zorluğun yakıt olduğunu aktaran Ebu Hatab, "Fırını yakmak için sebzelerin saklanmasında kullanılan mukavva kartonları kullanıyorum ancak ablukanın devam etmesi nedeniyle Gazze'ye sebze girişi sınırlı ve bu kartonlara bile ulaşmakta zorlanıyorum." dedi. Ebu Hatab, sabahtan akşama kadar ateş başında ekmek ve yemek pişirdiğini, yaşadıkları "sınıftaki" günlük işleri yaptığı için çocuklarına vakit ayıramadığını, sadece karınlarını doyurmakla yetindiğini ifade etti.

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Foto - Eskiden İngilizce dersi veriyordu, şimdi ise fırın başında... Gazzeli öğretmenin hayat mücadelesi

Saldırıların hala sürdüğünü ve savaş uçaklarının seslerinin hiç kesilmediğini dile getiren Ebu Hatab, "Aniden bir yerde bir patlama sesi duyabiliyoruz. Ya da yakınımıza saldırı olabiliyor. Yakınlardaki bir bölgeye daha yeni saldırı oldu ve ölenler oldu. Her gün sabah tank sesiyle uyanıyoruz. Gazze'de savaş asla bitmiş değil." diye konuştu. Ebu Hatab, tüm dünyaya "Gazze'deki bu savaşı durdurun" diye seslendi.

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