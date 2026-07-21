Eskiden İngilizce dersi veriyordu, şimdi ise fırın başında... Gazzeli öğretmenin hayat mücadelesi

ÖĞRETMENLİKTEN FIRINCILIĞA "ZORUNLU" GEÇİŞ: Ebu Hatab, savaşla birlikte hayatında yaşadığı büyük değişimi şu cümlelerle ifade etti: "Savaş öncesinde öğrencilerle vakit geçiriyor ve yeni nesiller yetiştiriyordum. Şimdi ise iş önlüğünü giyip kavurucu sıcak altında 12-13 saat boyunca sabah 07.00'den akşam 18.00'e kadar kil fırının başında ekmek pişiriyorum." Saldırıların devam ettiği süreçte ve sonrasında Gazze'de hayatın durduğuna ve tüm kapıların yüzüne kapandığına işaret eden Ebu Hatab, eşinin yaralı olması ve çocuklarının karnını doyuracak bir şey bulamaması nedeniyle fırında çalışmaya mecbur kaldığını vurguladı. Gazze'de yakıt ve özellikle tüp gazın çok az bulunması nedeniyle fırına ilginin yüksek olduğunu söyleyen Ebu Hatab, insanların ekmeğin yanı sıra yemeklerini de fırında pişirmeye yöneldiğini aktardı.