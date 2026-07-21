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Dünya Kızıldeniz hattında gerilim! Husilere deniz ablukası tepkisi
Dünya

Kızıldeniz hattında gerilim! Husilere deniz ablukası tepkisi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kızıldeniz hattında gerilim! Husilere deniz ablukası tepkisi

Suudi Arabistan, Yemen’deki Husilerin Riyad yönetimine karşı deniz ablukası başlattıklarını duyurmasına sert tepki gösterdi. Riyad yönetimi, uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm adımları atacağını açıkladı.

Yemen’deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ı Yemen halkına yıllardır abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak ve halkın yaşadığı sıkıntıları derinleştirmekle suçladı.

Seri, bu gerekçelerle Riyad yönetimine karşı deniz ablukası başlattıklarını duyurdu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "terörist Husi milislerin askeri sözcüsü" olarak tanımlanan Seri'nin açıklamalarının kınandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın, geçen yıllar boyunca halkın acılarını hafifletmek için kalkınma projeleri, bütçenin desteklenmesi ve elektrik istasyonlarının işletilmesi için petrol türevlerinin temin edilmesi yoluyla Yemen hükümetine destek olduğu aktarıldı.

Bu bağlamda, Yemen'in batı kıyılarında yer alan Hudeyde, Es-Salif ve Ra's İsa limanlarına 2026 yılının ilk yarısında gıda, eşya, yakıt ve inşaat malzemeleri taşıyan 300'den fazla geminin giriş yaptığı kaydedildi.

Karşı suçlamaların da yer aldığı açıklamada, Husilerin, 2020 yılında Aden Havaalanı, 2022'de (ateşkes döneminde) güney Yemen'deki petrol ihracat limanlarına yönelik saldırılarıyla Yemen altyapısını hedef aldığı hatırlatıldı.

Husiler, Yemen'i bölgesel çatışmaya sürüklemek, Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef almak ve Yemen Havayolları'na ait 4 uçağa Sana Havalimanı'nda el koymakla suçlandı.

Husilerin, Yemen'de yaşanan ekonomik sorunların sorumluluğunu Suudi Arabistan'a yıkmaya çalıştığı dile getirilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, uluslararası hukuk ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı vurgulandı.

Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.

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