Yok böyle bir araştırma: Ne beyin ne de göz! Güvercinlerin kusursuz navigasyon sırrı: Adeta mucize

Posta güvercinleri, daha önce hiç bulunmadıkları bölgelere götürülseler bile yuvalarını bulabilir. Bunu başarabilmek için uçuş sırasında farklı bilgi kaynaklarından yararlanırlar. Bu nedenle yön bulma süreci tek bir biyolojik mekanizma tarafından kontrol edilmez.