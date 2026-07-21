ABD saldırı sonrası İran şehirlerinde patlamalar oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını, ABD’nin yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Patlama seslerinin orta kesimlerdeki İsfahan ve Şiraz ile Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Lenge’de kaydedildiği aktarıldı.
ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıklamasının ardından İran medyasından yeni gelişmeler paylaşıldı.
İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin orta kesimlerinde bulunan İsfahan ve Şiraz’da patlama sesleri duyuldu.
HÜRMÜZ YAKININDAKİ BENDER LENGE DE GÜNDEMDE
Patlama sesi bildirilen noktalardan birinin de Hürmüz Boğazı’na yakın konumdaki Bender Lenge olduğu belirtildi.
Bölgenin stratejik konumu nedeniyle gelişme, Hürmüz hattındaki askeri gerilimin yeni bir işareti olarak değerlendirildi.
HEDEFLERE İLİŞKİN AYRINTI PAYLAŞILMADI
İran basını, patlama seslerinin duyulduğu bölgelerde saldırıların hangi noktaları hedef aldığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Can kaybı, yaralanma ya da hasar durumuna ilişkin de ilk aşamada resmi bir açıklama yapılmadı.
İRAN’DA BİRDEN FAZLA NOKTADA HAREKETLİLİK
İsfahan, Şiraz ve Bender Lenge’den gelen patlama haberleri, ABD’nin saldırı duyurusunun ardından İran genelinde askeri hareketliliğin arttığını gösterdi.
Bölgedeki gelişmeler, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim ve ABD-İran hattındaki çatışmanın seyri açısından yakından takip ediliyor.
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