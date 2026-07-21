  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahbap soruşturmasında bomba gelişme! Savcılık ifadesi biten Oğuzhan Uğur tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi! Yemenli mücahitlerden Suudi rejimine tokat gibi hamle! Mazlum Yemen halkından Suudi Arabistan'a karşı tarihi deniz ambargosu! Yargıtay'ın incelemesi 1 Eylül sonrası: ‘Mutlak butlan’ dosyası adli tatile takıldı Hulusi Akar'dan Sözcü'nün mide bulandıran haberine sert tepki İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk mesajını verdi! "Son 40 yıl" vurgusu İran füzeleri işgalcilerin kalesini vuruyor! Sirenlerin susmadığı Bahreyn'de halk sığınaklara koştu! DMM'den "işgalci Türkiye" diyen hadsizlere tokat gibi cevap! Arakçi gerçeği böyle açıkladı! Türkiye, katil ABD'nin İran'a saldırdığı esnada Kuzey Irak'taki terör inlerine kilit vurarak hain planı bozdu! İki ülke arasında sportif kriz! Şampiyonluk karesinden Trump'ı attılar NYT açıkladı: Pentagon saklıyor! İran saldırılarında çok sayıda ABD askeri yaralandı
Dünya ABD saldırı sonrası İran şehirlerinde patlamalar oldu
Dünya

ABD saldırı sonrası İran şehirlerinde patlamalar oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD saldırı sonrası İran şehirlerinde patlamalar oldu

İran basını, ABD’nin yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Patlama seslerinin orta kesimlerdeki İsfahan ve Şiraz ile Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Lenge’de kaydedildiği aktarıldı.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıklamasının ardından İran medyasından yeni gelişmeler paylaşıldı.

İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin orta kesimlerinde bulunan İsfahan ve Şiraz’da patlama sesleri duyuldu.

HÜRMÜZ YAKININDAKİ BENDER LENGE DE GÜNDEMDE

Patlama sesi bildirilen noktalardan birinin de Hürmüz Boğazı’na yakın konumdaki Bender Lenge olduğu belirtildi.

Bölgenin stratejik konumu nedeniyle gelişme, Hürmüz hattındaki askeri gerilimin yeni bir işareti olarak değerlendirildi.

HEDEFLERE İLİŞKİN AYRINTI PAYLAŞILMADI

İran basını, patlama seslerinin duyulduğu bölgelerde saldırıların hangi noktaları hedef aldığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Can kaybı, yaralanma ya da hasar durumuna ilişkin de ilk aşamada resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN’DA BİRDEN FAZLA NOKTADA HAREKETLİLİK

İsfahan, Şiraz ve Bender Lenge’den gelen patlama haberleri, ABD’nin saldırı duyurusunun ardından İran genelinde askeri hareketliliğin arttığını gösterdi.

Bölgedeki gelişmeler, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim ve ABD-İran hattındaki çatışmanın seyri açısından yakından takip ediliyor.

Korsan ABD'den küstah abluka! İran gemilerini hedef aldılar!
Korsan ABD'den küstah abluka! İran gemilerini hedef aldılar!

Gündem

Korsan ABD'den küstah abluka! İran gemilerini hedef aldılar!

Trump'tan İran’a yeni tehdit: Öldürdükleri her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecekler...
Trump'tan İran’a yeni tehdit: Öldürdükleri her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecekler...

Gündem

Trump'tan İran’a yeni tehdit: Öldürdükleri her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecekler...

İran ve ABD iddiası! Dünyanın buna ihtiyacı var
İran ve ABD iddiası! Dünyanın buna ihtiyacı var

Dünya

İran ve ABD iddiası! Dünyanın buna ihtiyacı var

İran bu sefer ağır darbe indirdi! Onlarca ABD askeri yaralandı
İran bu sefer ağır darbe indirdi! Onlarca ABD askeri yaralandı

Dünya

İran bu sefer ağır darbe indirdi! Onlarca ABD askeri yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar
Gündem

Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar

Dün devlete alternatif göstermek için gece gündüz çırpınan, AFAD ve Kızılay gibi milli kurumları lekelemek adına Haluk Levent’i neredeyse Cu..
Pinç Oğuzhan’ın hırsızlık kaydı çıktı! Ne çaldığı merak ediliyor
Gündem

Pinç Oğuzhan’ın hırsızlık kaydı çıktı! Ne çaldığı merak ediliyor

Deprem felaketinde yalan paylaşımlarla kaos tetikleyen, devletin AFAD ve Kızılay gibi güzide kurumlarını hedef alıp kurduğu kirli tezgahla "..
Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!
Gündem

Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakın iş insanı Turgut Koç’un "3 kilo altın rüşvet" itirafıyla sarsılan CHP'li İzmit Be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23