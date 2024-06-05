Sivrisinekler uyandı: Nasıl korunabiliriz?

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Uykuları bölüyorlar. Soktukları bölgeleri kaşındırarak deri hastalıklarına neden oluyorlar. Batı Nil virüsü, Deng humması ve sıtma yayabiliyorlar. Pek bilinmese de dünyanın en ölümcül hayvanları arasında yer alan Sivrisinekler havaların ısınması ile yeniden gündeme geldi.

Özellikle İstanbul’da İBB’nin geçtiğimiz yıllarda yeterli ilaçlama yapmaması sonrası büyük sorun halini alan Sivrisinekler geçtiğimiz hafta larvalarından çıktı. İstenmeyen misafirler artık evlerimizde.

EVLERDE NE YAPMALI?

Evlerde doğal yöntemler ile Sivrisineklerden uzak durabilirsiniz.

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Yaşadığınız evinizin içinden sivrisinekleri uzaklaştırmak için ise birkaç noktaya çay ağacı yağı damlatabilirsiniz. Eğer balkonda oturuyorsanız kuru kahvenin altına mum gibi bir ateş kaynağı koyarak kavrulmasını ve etrafa kokusunun yayılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bebeğinizi sinek ısırıklarından korumak için bir limonu yarıya keserek ve içine karanfiller batırarak uyuduğu odaya bırakabilirsiniz.

Fesleğen, reyhan ve karanfil kokusu sivrisinekleri uzaklaştırır. Cam önüne koyabileceğiniz bu bitkiler yüzde 50 oranında sivrisinekleri uzak tutuyor. İçinde sirke dolu bardağı cam önüne koyarsanız da Sivrisineklerden korunabilirsiniz.

PEKİ DIŞARIDA NE YAPMALI?

Sivrisinekler özellikle rüzgârsız havalarda akşam karanlığı ve şafakta aktif olarak besleniyor. Bu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstererek ısırmaktan kurtuluna biliniyor.

Sinek kovucu spreyler ‘’DEET’’ adı verilen ve deriye zararı bulunan kimyasal madde içerebiliyor. Sivrisineklere çözüm olarak evde hazırlayacağınız karışımlar daha sağlıklı ve etkili olarak biliniyor.

¼ su bardağı suya birkaç damla lavanta ya da nane yağı damlatarak teninize sıkabilirsiniz. Ayrıca şeker kokulu ya da çiçekli parfüm ve kremler tercih edilmemeli.

BESLENME İLE KORUNMA

Sağlıklı beslenme ile de Sivrisineklerden uzak durabilirsiniz. B ve C vitamini yönünden zengin besinler sivrisineklerin çok sevmediği gıda grupları arasında yer alıyor. C vitamini suda eriyebilen bir vitamin olduğundan vücutta birikmiyor, fazla terlemeyi önlüyor ve sivrisinekleri vücuttan uzak tutuyor.