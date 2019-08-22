Sivri kayalıklarda tehlikeli deniz keyfi Antalya’da denize atlamak için sivri kayalıklara tırmanan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle kayalıklara çarpma tehlikesi yaşadı.

Antalya’da denize atlamak için sivri kayalıklara tırmanan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle kayalıklara çarpma tehlikesi yaşadı.

Antalya’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin keyfini çıkartı. Sahilin varyant kısmındaki falezlerde ise aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar, kıyıya yakın mesafedeki kayalıklara tırmanarak denize atlamak istedi. Yaklaşık 2 metrelik dalgaların sivri kayalıkları dövdüğü sırada tırmanmaya çalışan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle kayalıklara çarpma tehlikesi yaşadı.

Kayalıklara tırmanmak isteyen bazı vatandaşların tehlikeyi gördükten sonra vazgeçtiği gözlenirken, bazıları ise dalgalara aldırış etmeden kayalıklara tırmandı.

Güçlükle kayalıklara çıkan vatandaşlar, ardından denize atlamaya devam etti.

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