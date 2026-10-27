  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var 4 kişi hayatını kaybetti! Derbiyi izlerken hortuma yakalanmışlar Hadi Özışık Özgür Özel’in ‘savaş’ narasını sorguladı: Ne oldu Özgür? Sen neyin savaşındasın? Daha iki gün önce amcasını kaybetmişti! Beki’den dindarlara saldırıya devam! Bakan Kurum’dan COP31 mesajı: Artık taahhüt değil, uygulama zamanı Biri milli iradeyi diğeri yargıyı tehdit ediyor! Bitleri kanlandı maskeleri düştü Akit yazdı, cemevi krizi çözüldü ‘Yolsuzluğun’ uzmanları fon toplantısında Bakan Göktaş'tan Antalya'daki hortuma ilişkin açıklama! Psikososyal destek ekibi sahada TÜİK verileri paylaştı: 2026 Eylül ayı işsizlik oranı belli oldu
Dünya Sivilleri katleden Ürdün'den pişkin açıklama
Dünya

Sivilleri katleden Ürdün'den pişkin açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sivilleri katleden Ürdün'den pişkin açıklama

Suriye'de "DEAŞ'ı vuruyoruz" diyerek 7 sivili öldüren Ürdün, saldırılarda 20 tane de teröristin öldüğünü ileri sürdü.

Ürdün İletişim Bakanı Muhammed el Momani, Suriye’ye dün akşam düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Bakan el Momani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların teröristlere karşı sabrın tükenmesinin ardından gerçekleştirildiğini ifade etti. El Momani, Suriye’deki saldırılarda 20’den fazla DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğünü, büyük bir silah deposunun da imha edildiğini belirtti.

 

 

Saldırılarda yaşanan sivil can kayıplarına değinen el Momani, sivil nüfusun yoğun olduğu alanlardan kaçındıklarını, ancak istenmeyen kayıplardan üzüntü duyduklarını aktardı. El Momami, Ürdün ordusunun sivil zararları önlemek için sıkı protokolleri sürdürdüğünü, sınır ötesinde masum hayatların korunmasının halen en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. El Momani Ürdün’ün Suriye’nin güvenliğini, toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti.

 

Ürdün, 23 Ekim’de 9 kişinin öldürüldüğü kilise saldırısının arkasındaki faillerin Suriye’de faaliyet gösteren "terör örgütleri" ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle dün akşam Suriye’nin güneyine hava saldırısı gerçekleştirmişti. Suriyeli sağlık yetkilileri, Dera’daki hastanelere 3’ü çocuk olmak üzere 8 kişinin cenazesinin getirildiğini açıklamıştı. Suriye hükümeti, söz konusu askeri operasyon için Suriye tarafıyla önceden herhangi bir koordinasyon sağlanmadığını açıklamıştı.

Dera’ya Ürdün hava saldırısı: 5 sivilin öldüğü bildirildi
Dera’ya Ürdün hava saldırısı: 5 sivilin öldüğü bildirildi

Dünya

Dera’ya Ürdün hava saldırısı: 5 sivilin öldüğü bildirildi

Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi
Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

Gündem

Ürdün'ün katlettiği siviller defnedildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23