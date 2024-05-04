Sivilceyi ve cilt lekesini yok eden 3 kür! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerisi bakın neymiş... Şifalı su

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sivilce ve cilt lekeleri için maden suyunu öneriyor. Yaz gelmeden ışıl ışıl bir cilt istiyorsanız işte size 3 maske tarifi...

MADEN SUYU VE ELMA SİRKESİ KÜRÜ

Bir fincan maden suyu ve bir fincan elma sirkesini karıştırın. Günde bir kez akşam yatmadan önce pamuk ile cildinize uygulayın. Yarım saat sonra yıkayabilirsiniz. Öğleden önce ve öğleden sonra günde iki kere uygulanabilir. Taze hazırlanması önemlidir. Maden suyu cilt lekelerine ve sivilce izlerini giderir.

CİLDİ PARLATAN MAYDANOZ VE LİMON KÜRÜ

Doğal ufak 15-16 adet maydanozu blenderdan geçirin. Üzerine 2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 bardak su ekledikten sonra karıştırın. Yeşil su hâline gelecek. Posasıyla birlikte kahvaltıdan 15 dakika önce tüketin. 15 gün uygulayıp 5 gün ara verin.

Maydanoz ve limon kürü cildi parlatır, sivilce izlerini yok eder, karaciğerlerdeki toksinleri atar. Cilt iltihabını dışarı atar.

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LAVANTA KÜRÜ

Kaynamakta olan bir buçuk su bardağı klorsuz suya 1 tatlı kaşığı lavantayı atın ve on dakika kısık ateşte ağzı kapalı olarak demleyin. Sıcakken süzün 15 gün boyunca her gün akşam yemeklerden en az iki saat sonra bir su bardağı için. Rahat uyumayı sağlar ve cildi güzelleştirir.