  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya’nın Fetö’cü Erk’i neden beslediği ortaya çıktı! Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor biri; Alman İçişleri Bakanlığı diğeri de…

Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni tasarruf tedbirleri açıklandı

Akaryakıta çifte indirim geliyor! EPDK yeni karar almıştı

Sarıgül'den çarpıcı açıklamalar! Bu görüşme onun isteği ile oldu

Rusya ve Çin'e karşı geliştirdiler! ABD'nin sır gibi sakladığı proje

7 tanesini daha aldılar! Gezicilerin ‘Koç’u büyümeye doymuyor

Sırrını Türk mühendisler keşfetti! Dünyada sadece 5 ülke yapabiliyor

Aylar sonra bir ilk! Otomotiv pazarında ibre tersine döndü

Viyana’da icat edildi Adı 'Mekanik Türk!' Sırrını kimse çözemedi, Avrupa'yı kasıp kavurdu
Kadın - Aile Sivilceyi ve cilt lekesini yok eden 3 kür! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerisi bakın neymiş... Şifalı su
Kadın - Aile

Sivilceyi ve cilt lekesini yok eden 3 kür! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerisi bakın neymiş... Şifalı su

Yeniakit Publisher
2024-05-04 18:09:00 - 2024-05-04 18:12:00
Sivilceyi ve cilt lekesini yok eden 3 kür! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerisi bakın neymiş... Şifalı su

"Sivilce ve cilt lekeleri nasıl geçer?" sorusunun cevabını araştıranlar için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun üç maske tarifini bir araya getirdik. Kılavuzu paylaştı: Maden suyu ve sirke gibi kolay bulunan malzemelerden hazırlanan tarifler sivilce ve cilt lekelerini yok ediyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sivilce ve cilt lekeleri için maden suyunu öneriyor. Yaz gelmeden ışıl ışıl bir cilt istiyorsanız işte size 3 maske tarifi...

MADEN SUYU VE ELMA SİRKESİ KÜRÜ

Bir fincan maden suyu ve bir fincan elma sirkesini karıştırın. Günde bir kez akşam yatmadan önce pamuk ile cildinize uygulayın. Yarım saat sonra yıkayabilirsiniz. Öğleden önce ve öğleden sonra günde iki kere uygulanabilir. Taze hazırlanması önemlidir. Maden suyu cilt lekelerine ve sivilce izlerini giderir.

CİLDİ PARLATAN MAYDANOZ VE LİMON KÜRÜ

Doğal ufak 15-16 adet maydanozu blenderdan geçirin. Üzerine 2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 bardak su ekledikten sonra karıştırın. Yeşil su hâline gelecek. Posasıyla birlikte kahvaltıdan 15 dakika önce tüketin. 15 gün uygulayıp 5 gün ara verin.

Maydanoz ve limon kürü cildi parlatır, sivilce izlerini yok eder, karaciğerlerdeki toksinleri atar. Cilt iltihabını dışarı atar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

LAVANTA KÜRÜ

Kaynamakta olan bir buçuk su bardağı klorsuz suya 1 tatlı kaşığı lavantayı atın ve on dakika kısık ateşte ağzı kapalı olarak demleyin. Sıcakken süzün 15 gün boyunca her gün akşam yemeklerden en az iki saat sonra bir su bardağı için. Rahat uyumayı sağlar ve cildi güzelleştirir.

Feridun Kunak'tan 20 günde zayıflatan tarif! Yağ yakmaya birebir!
Feridun Kunak'tan 20 günde zayıflatan tarif! Yağ yakmaya birebir!

Kadın - Aile

Feridun Kunak'tan 20 günde zayıflatan tarif! Yağ yakmaya birebir!

Kozalak şurubu: Etkili kür tarifi! Ne işe yarar? Faydaları nelerdir?
Kozalak şurubu: Etkili kür tarifi! Ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Kadın - Aile

Kozalak şurubu: Etkili kür tarifi! Ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Evdeki karıncaların kökünü kurutan formül: Çıldırtan karıncaları evden kovacak! Karınca kovucu nasıl yapılır?
Evdeki karıncaların kökünü kurutan formül: Çıldırtan karıncaları evden kovacak! Karınca kovucu nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Evdeki karıncaların kökünü kurutan formül: Çıldırtan karıncaları evden kovacak! Karınca kovucu nasıl yapılır?

Bulaşık makinesi temiz yıkamıyorsa nedeni belli... Bunlara dikkat
Bulaşık makinesi temiz yıkamıyorsa nedeni belli... Bunlara dikkat

Kadın - Aile

Bulaşık makinesi temiz yıkamıyorsa nedeni belli... Bunlara dikkat

Şeker deposu... Uzmanı uyardı: o besinler sizi kandırıyor, izin vermeyin!
Şeker deposu... Uzmanı uyardı: o besinler sizi kandırıyor, izin vermeyin!

Kadın - Aile

Şeker deposu... Uzmanı uyardı: o besinler sizi kandırıyor, izin vermeyin!

Atom içeceği: Çok tüketiyorsanız tam gripsavar! İçen hasta olmuyor...
Atom içeceği: Çok tüketiyorsanız tam gripsavar! İçen hasta olmuyor...

Kadın - Aile

Atom içeceği: Çok tüketiyorsanız tam gripsavar! İçen hasta olmuyor...

Yoğurt otu: 1 tatlı kaşığı bile fayda sağlıyor
Yoğurt otu: 1 tatlı kaşığı bile fayda sağlıyor

Kadın - Aile

Yoğurt otu: 1 tatlı kaşığı bile fayda sağlıyor

Canan Karatay'dan bir uyarı daha: Kel olursunuz... Yapmayın
Canan Karatay'dan bir uyarı daha: Kel olursunuz... Yapmayın

Kadın - Aile

Canan Karatay'dan bir uyarı daha: Kel olursunuz... Yapmayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23